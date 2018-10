Anna Safroncik, la protagonista de "Le Tre Rose di Eva" mostra un pancino sospetto: è incinta?

L’attrice Anna Safroncik, una delle protagoniste più amate della popolare fiction di Canale 5 “Le 3 Rose di Eva”, è tornata a far parlare di sè non tanto per i suoi nuovi successi professionali, bensì per una recente indiscrezione lanciata dal settimanale di gossip “Chi”, che l’avrebbe paparazzata con delle forme più arrotondante, insinunado così l’ipotesi di una gravidanza.

Il giornale diretto dall’impareggiabile penna di Alfonso Signorini – che anche quest’anno sta ricoprendo il ruolo di opinionita del reality show di Canale 5 ” Grande Fratello Vip 3″ – ha beccato Anna in giro per Roma, e non accorgendosi della presenza dei paparazzi, non è riuscita a nascondere all’occhio vigile dei fotografi il suo pancino sospetto.

La protagonista de “Le Tre Rose di Eva” è davvero incinta?

L’attrice, si sa, non ha mai fatto mistero di non amare il gossip, cercando quindi sempre in tutti i modi di tutelare la sua privacy, quindi ancora da parte sua non è stato ufficializzato nulla, anche se le immagini pubblicate dal settimanale “Chi” parlano da sole, insinuando quanto meno il sospetto che qualcosa di bello stia accadendo nella vita di Anna.

Anna Safroncik , già da due anni, è legata sentimentalmente al dj romano Tommaso Cicchinelli che, se l’indiscrezione del giornale diretto da Alfonso Signorini risultasse veritiera, potrebbe presto diventare padre. Una notizia che – stando a quanto si legge su “Chi” – aspetta solo di essere ufficializzata.

Infatti proprio sulla rubrica Chicche di Gossip si legge: “Roma. Anna Safroncik passeggia e scrive sul cellulare per le vie della capitale” – per poi continuare – “Di profilo mostra un pancino sospetto“. Oltre ad essere legata alla fiction “Le Tre Rose di Eva” il nome dell’attrice sembrava essere tra quelli più probabili per la conduzione del “Grande Fratello”.

La Safroncik, infatti, se l’è dovuta vedere con due personaggi molto amati dal pubblico televisivo, cioè Belen Rodriguez e la conduttrice Barbara D’Urso, che come sappiamo ha poi avuto la meglio sulle colleghe.