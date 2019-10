Anna Pettinelli parla di "Temptation Island Vip" e rivela: "Ora sono gelosa"

Anna Pettinelli è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di “Temptation Island Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. La speaker radiofonica ha partecipato alla trasmissione in coppia con stefano Macchi, conosciuta soprattutto per i suoi lavori al doppiaggio.

La donna in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi” diretto dal giornalista Alfonso Signorini. Oltre a parlare della sua esperienza a “Temptation Island Vip”, e soprattutto anche di Serena Enardu l’ex compagna del cantante Pago, Anna rivela i nuovi particolari sul suo rapporto con Stefano.

Le parole di Anna Pettinelli

La giudice di “RDS Academy“, trasmissione in onda su Real Time, ha esordito così nella sua ultima intervista al settimanale: “Ho scoperto la gelosia, cosa che prima non conoscevo”. Anna infatti ringrazia più volte il reality show, poiché le è servito soprattutto per conoscere alcuni lati del suo carattere fino ad ora nascosti.

Dopo la sua esperienza a “Temptation Island Vip” però in molte si sono avvicinate al suo compagno Stefano Macchi: “Su Instagram gli scrivono porc…te di ogni genere […] O mandano anche foto. Ma ripigliatevi. Lui mi mostra orgoglioso le sue ‘virtù virtuali’, insomma quelle che ci provano. Deve stare attento che, se prendo quel telefono, rispondo a una per una. E non con ‘bella patata’”.

Successivamente dice la sua anche su Serena Enardu, dichiarando che probabilmente non si è ancora resa conta dei suoi comportamenti avuti nel reality show. Sottolinea comunque di avere un bel rapporto con lei, ma non ha apprezzato come abbia deciso di buttare la sua storia d’amore in una maniera letale in tv.

Si esprime anche a proposito di Pago: “Può essere l’uomo più ‘palloso’ del mondo (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità!”. Staremo a vedere come va a finire la storia d’amore tra il cantante e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, ma ormai pare che i destini siano già segnati.