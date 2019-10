Anna Pettinelli parla della sua esperienza a Temptation Island Vip: "Tante cose non mi sono piaciute"

Sta ormai volgendo al termine questa edizione di “Temptation Island Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nell’ultima puntata del reality show è stata protagonista la coppia formata dall’opinionista Anna Pettinelli ed il suo fidanzato Stefano Macchi, conosciuto nel mondo del doppiaggio.

Anna Pettinelli infatti non è rimasta molto soddisfatta del comportamento del suo fidanzato con la sua tentatrice Cecilia Zagarrigo, e per questo motivo ha chiesto il falò di confronto. In seguito a un duro dialogo, dove non mancano delle parole pesante soprattutto da parte di lei, i due sono usciti insieme dalla trsamissione.

Le parole di Anna Pettinelli

Come per ogni protagonista del reality show, Anna Pettinelli si è fatta intervistare dal magazine di “Uomini e Donne”. In questa circostanza ha parlato ovviamente della sua esperienza a “Temptation Island Vip“, rivelando che è rimasta molto provata per questa avventura. Tuttavia aggiunge che grazie al programma ha conosciuto alcuni particolari del carattere del suo fidanzato.

Sulla sua esperienza a “Temptation Island Vip” dichiara: “Non volevo buttare un amore di sei anni e ho preferito chiedere il falò anticipato. Temptation ti ammazza, io sono stata male e ho sofferto tanto. Esco abbastanza provata. Non è stato facilissimo: ho visto cose che non mi sono piaciute”.

Tra le tante cose che non ha apprezzato c’è sicuramente l’amicizia tra Stefano Macchi e la sua tentatrice Cecilia Zagarrigo. Infatti, anche come svelano le anticipazioni di “Uomini e Donne“, le due negli studi del dating show hanno avuto un duro battibecco a causa dell’abito indossato dalla giovane in quella circostanza.

Ritornando alla sua intervista al magazine, Anna dichiara di aver conosciuto un lato del suo ragazzo totalmente sconosciuto: “Ho capito qualcosa di lui che probabilmente non sapevo: è nato esibizionista. O meglio, lo sapevo ma non fino a questo punto”.