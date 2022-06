Anna Pettinelli, il triste annuncio in diretta Tv: fan distrutti

Ascolta questo articolo

Gli italiani seguono con molta attenzione reality del tipo l’Isola dei Famosi oppure Temptation Island. I protagonisti di queste tramissione fanno parlare sempre di sè sia nel bene che nel male. I telespettatori in questo periodo stanno seguendo la parte finale de l’Isola dei Famosi, reality che sta mettendo a dura prova dei naufraghi vip lasciati su un’isola sperduta che si trova in Honduras. La trasmissione è condotta da Ilary Blasi, che segue con attenzione quello che succede sull’isola.

In questi giorni sono tantissimi i vip che stanno facendo parlare di sè, per questo l’opinione pubblica è interessata alle loro storie. I giornali di gossip sono sempre pieni di notizie riguardanti le personalità famose, personalità che di tanto in tanto decidono di fare coming out raccontando le loro vicende private. E tra questi c’è anche Anna Pettinelli, che ha svelato dei particolari interessanti sulla sua vita privata. I fan sono rimasti senza parole.

“Non va bene”

Secondo quanto riferiscono i giornali di gossip in queste ore Anna Pettinelli, ex concorrente di Temptation Island assieme a Stefano Macchi, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto scalpore non solo nei suoi fan, ma anche in tutti gli italiani. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, le sue dichiarazioni sono molto importanti.

Alla trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, la Pettinelli aveva spiegato come l’amore non andasse per niente bene, facendo intuire che forse qualcosa si era rotto con Stefano. Tra smentite e rumors in queste ore Anna ha deciso di raccontare per bene come stanno le cose.

Maurizio Costanzo l’ha infatti intervistata durante la trasmissione “S’è fatta notte”. “Stefano non è più mio marito. Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando a un certo punto è arrivata notte ho detto ‘ho voglia di sole’ e s’era fatta notte” – così ha riferito Anna, annunciando il termine della sua storia con Stefano Macchi.