Anna Pettinelli attacca X Factor: "È una scopiazzatura terribile di Amici"

In una vecchia diretta del 1 giugno Aka7even ha intervistato Anna Pettinelli, la sua ex coach di “Amici di Maria De Filippi”. Solamente in queste ore però stanno facendo discutere alcune dichiarazioni della conduttrice radiofonica dette in quella circostanza.

Tra i tanti argomenti trattati della diretta si parla di “X Factor”, il talent in cui Aka7even ha partecipato con il suo vero nome, cioè Luca Marzano. Per lui quella esperienza è stata totalmente da dimenticare, siccome dopo aver superato i primi provini cantando la canzone “When I Was Your Man” di Bruno Mars viene eliminato alla fase dei “Bootcamp” non riuscendo a sbarcare per i live. Quella edizione viene vinta da Lorenzo Licitra, posizionandosi davanti ai Måneskin, Enrico Nigiotti e Samuel Storm.

L’attacco di Anna Pettinelli a “X Factor”

La Pettinelli con il cantante di “Amici” parla anche delle ultime news inerenti “X Factor”, ove Sky ha voluto cambiare alcune regole. Oltre all’addio di Alessandro Cattelan, passato in Rai e sostituito da Ludovico Tersigni, nel talent non esisteranno più i gruppi come “under donne”, “under uomini”, “Over” e “Gruppi” ma i coach possono scegliere liberamente chi avere nella squadra.

Nel comunicato di Sky questo cambiamento messo in atto nel programma viene definito come un abbattimento dei confini e l’addio delle etichette di genere, età e formazione: “Dimenticate Under Donne, Under Uomini, Band e Over! Noi saremo liberi di scegliere gli artisti a prescindere dalle categorie. Ognuno di noi seguirà la propria idea di musica”.

Questo cambiamento sembra voler portare “X Factor” molto più vicino ai talent come “Amici di Maria De Filippi” e “The Voice of Italy” e Anna Pettinelli, in questa chiacchierata con Aka7even, lancia una frecciatina al nuovo format di “X Factor”: “Hai visto che hanno tolto le categorie? Fanno tutti contro tutti. È proprio una scopiazzatura terribile di com’è Amici!”.