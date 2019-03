Anna Falchi festeggia la vittoria della sua Lazio con una foto hot postata su Instagram

Dopo la vittoria della Lazio per 3-0 contro la Roma nel derby capitolino, Anna Falchi festeggia scattandosi un selfie hot e postandolo sulla sua pagina personale di Instagram. C’era già stato un precedente analogo ben 19 anni fà, e la Falchi ci ricasca di nuovo, scattandosi un selfie hot distesa sul suo letto e postando il tutto su Instagram.

Così scrive la Falchi sul social network per eccellenza: “Per noi laziali sarà una notte indimenticabile… ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta…Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna “.

La foto per ora è piaciuta ad oltre 30000 persone e moltissimi sono stati i commenti alla foto provocante postata da Anna. Anna Falchi, conosciuta in tutta Italia, all’anagrafe è registrata come “Anna Kristiina Palomäki Falchi” ed è nata nel 1972 a Tampere.

La sua carriera è lunga ma ha cominciato come attrice, per poi diventare una famosa conduttrice televisiva, l’abbiamo vista sia su mediaset che sulla RAI. Inoltre c’è anche il suo passato da ex modella che ha contribuito a renderla famosa in tutta Italia. Non tutti sanno però che la soubrette è nata in Finlandia ed considerata a pieno titolo una sex symbol nostrana degli anni ’90 e 2000.

Torna così a far parlare di sè dopo la relazione con Max Biagi e Fiorello. Inoltre la Falchi recentemente, è stata anche la madrina del famoso derby remiero disputatosi nel 2019 tra le squadre di Roma e Lazio, avvenuto sabato mattina presso il noto Circolo Canottieri Lazio.

Tutti la ricordiamo come attrice sexy in film famosi come Box Office 3D oppure in S.P.Q.R. di Vanzina nel 1994. Recentemente la Falchi si è dedicata alla trasmissione televisiva “Anna e i suoi fornelli”, andata in onda sull’emittente TV privata Telenorba nel 2018. Trasmissione che ha riscosso un notevole share ed è piaciuta molto agli italiani.