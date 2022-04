Anna Falchi fa infuriare le femministe: "Mi piace che mi fischino per strada"

Il settimanale “Oggi” ha intervistato Anna Falchi, che si è aperta sulla sua vita e ha anche detto la sua su diversi argomenti di strettissima attualità. Tra questi, il rapporto con la bellezza e la sensualità, di cui è stata una delle indimenticabili esponenti nel cinema e nella televisione italiana, nonché per anni vero e proprio sogno erotico degli uomini del bel Paese.

Proprio parlando di bellezza, l’attrice ed ex modella si è lasciata andare ad alcune affermazioni che hanno destato l’indignazione di parte del web. Soprattutto delle femministe, che da anni ormai lottano contro il cat-calling, ovvero la pratica tutta maschile di fischiare alle donne per strada in segno di apprezzamento, urlando loro complimenti – molto spesso sconci – e proposte più o meno offensive.

Anna Flachi shock sul cat-calling: “Mia piace ricevere apprezzamenti per strada”

Per la maggior parte delle donne che subiscono questi apprezzamenti pubblici e indesiderati, il cat-calling è una vera e propria molestia, visto che si tratta di attenzioni sgradite, subite e mal tollerate. Molte donne famose, tra cui Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, si sono esposte condannando fermamente il cat-calling e le femministe lottano da anni per sradicare questa usanza tipica del mondo maschile italiano.

Non sembra però dello stesso avviso Anna Falchi, che proprio nell’intervista rilasciata a “Oggi” ha ammesso molto candidamente che non solo il cat-calling non le dà fastidio, ma anzi le piace ricevere fischi e complimenti per strada. Si sente lusingata, soprattutto alla sua età, nel sentirsi ancora desiderata e ammirata per la sua bellezza. “È bello, come mi è successo ieri, sentire un ragazzo che per strada ti fischia dietro e urla Che gnocca!” ha dichiatato l’attrice.

E ancora: “Ma grazie, gli ho risposto di cuore. Io le donne che si lamentano per il cat-calling non le capisco: se l’apprezzamento è gentile, fa solo piacere. Alla mia età poi!”. Inutile dire che sul web sono subito montate le polemiche, soprattutto da parte delle femministe.