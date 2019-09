Anna Dello Russo compra un appartamento per i suoi vestiti

Anna Dello Russo è una giornalista, attualmente direttrice creativa di Vogue Japan ed icona di stile di origini baresi, nata nel 1962. Dopo aver conseguito un master universitario in deisgn della moda, la donna, inizia la sua carriera nel mondo fashion, diventando presto una delle blogger considerata più infleuente del mondo.

Dirige Vogue Italia e L’Uomo Vogue; successivamente crea un suo profumo e presenta anche una sua linea di vestiti in collaborazione con il brand low cost H&M. Ieri, Mercoledì 25 Settembre, l’iconica pugliese è stata ospite di Bianca Guaccero nel programma pomeridiano Detto Fatto. La conduttrice, ispirata dai numerosi ed insistenti rumors di qualche tempo fa, le ha posto la fatidica domanda: ha davvero acquistato un appartamento solo per i suoi vestiti.

Con un sorriso, Anna Dello Russo, ha ammesso di non essere una multimiliardaria, ma di aver comprato un appartamento vicino al suo per usarlo come guardaroba”. Lo spazio nella cabina armadio non era più sufficiente, dunque. Proseguendo con l’intervista, la fashion blogger, ha spiegato il suo percorso lavorativo partendo dalla sua formazione scolastica: “Io ho iniziato questo percorso partendo dal latino e dal greco. Ho fatto gli studi umanistici e classici. E sono orgogliosa di questo. Oggi ci sono i social che sono una scorciatoia, io invece ho fatto un percorso diverso”.

Anna è, ad oggi, una delle figure più influenti a livello mondiale nel settore della moda; conosciuta e riconoscibile soprattutto per i suoi outfit estrosi e colorati. Conclude la chiacchierata a Detto Fatto spiegando che, nel mondo della moda, l’età non è un fattore troppo rilevante: “Nella moda non ci sono regole. Abbiamo visto JLo durante l’ultima settimana della moda di Milano.

A 50 anni è pazzesca”. Inoltre, ci tiene ad esprimere la sua opinione anche riguardo la sostenibilità, argomento attualissimo: “Oggi anche nella moda bisogna dire basta agli sprechi. I vestiti si possono mettere anche più di una volta. Oppure si possono rivendere e riciclare in altri modi”.