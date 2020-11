Anna Boschetti shock: "aspettavo un figlio da Andrea Battistelli ma l’ho perso". Lui interviene come una furia

Cosa ne pensa l’autore

Tonia Sarracino - Personalmente trovo che questa storia sia ormai a dei livelli bassissimi. Determinate cose non vanno tirate fuori per niente al mondo e soprattutto vanno tenute per sé. Concordo con Andrea quando dice che nel momento in cui Venza ne ha parlato, Anna doveva stopparlo e chiudere subito l'argomento, invece di continuare.