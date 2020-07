Anna Boschetti ritorna sui social dopo la fine di Temptation Island ed è subito polemica

Anna Boschetti è tornata a farsi sentire sui social come aveva promesso. Infatti, già nei giorni scorsi aveva pubblicato post infrangendo anche il regolamento della trasmissione che vieta categoricamente ai partecipanti di commentare le loro situazioni prima della fine del programma, questo per non spoilerare l’andamento delle varie storie.

Il reality, però, è terminato ieri 30 luglio e quindi ora Anna ha campo libero per potersi sfogare liberamente senza il timore di infrangere le regole. Così è stato e la Boschetti, sul proprio account Instagram dove i followers sono cresciuti a vista d’occhio, ha condiviso le sue valutazioni in merito alla sua esperienza che tanto ha fatto discutere.

Temptation Island, lo sfogo di Anna via social

Lei e Andrea sono usciti insieme dal programma, anche se sembravano non aver risolto i loro problemi, visto che Anna continuava a chiedere una famiglia e figli, mentre il fidanzato non sembrava essere per niente convinto di acconsentire alle richieste. Soprattutto dopo che Anna ha inscenato un interesse per il single solo per far soffrire Andrea e, con un’espressione compiaciuta e sorridente, lo ha ammesso davanti a Bisciglia.

Quest’ultimo l’ha anche ripresa, dicendole che non riusciva a guardare quel suo sorriso sadico, mentre Andrea le confessava quanto avesse sofferto. Nella parte del programma che rende noto come sono andate avanti le diverse storie, i due si sono presentati insieme e hanno addirittura raccontato di aver adottato un cane che per il momento ha assunto il ruolo di figlio.

Su Instragram, Anna ha pubblicato due Instagram Stories: una con ad Andrea e una da sola. Nella storia insieme al fidanzato, ha messo come colonna sonora “Come nelle favole” di Vasco Rossi, mentre in quella solitaria ha inserito “Eh già“, sempre del grande Vasco. Quindi sembra proprio che siano due chiare risposte a tutta la polemica scoppiata sul web in seguito al suo comportamento che le è valso il titolo di “peggiore fidanzata” di questa edizione del reality.