Anna Boschetti e Andrea Battistelli, amore al capolinea: lei confessa: "Tradita con due tentatrici"

Tutti ricorderanno Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La coppia ha partecipato all’edizione estiva di “Temptation Island” e fu al centro dell’attenzione soprattutto per il comportamento di Anna. La donna aveva messo a dura prova il suo fidanzato, instaurando un feeling fasullo con il single Carlo, solo per ottenere una reazione da Andrea e indurlo ad accettare di avere un figlio da lei.

Il web si scagliò molto contro Anna, soprattutto dopo aver visto il dolore e la delusione di Andrea, che mostrava tutto il suo amore per la compagna. Il ragazzo si diceva non ancora pronto per mettere su famiglia (Anna è più grande di Andrea di circa 10 anni e ha già due figlie). L’amore di Battistelli per la Boschetti era fuori discussione, ma adesso qualcosa sembra essere cambiato.

Già qualche giorno fa, l’influencer Amedeo Venza aveva annunciato la rottura tra i due, aggiungendo che era stato Andrea a tradire Anna. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia, confermata poi dall’ex partecipante di “Temptation Island”. La donna ha ammesso di essere stata tradita dal suo compagno, con ben due tentatrici della loro edizione del docu-reality.

Anna non ha fatto i nomi delle single in questione, ma ha solo dichiarato: “Andrea si è frequentato con due tentatrici. Per quello che so io è stata una notte nel suo ristorante. Sono stati chiusi fino alle 4 di mattina, quello che è successo non lo so e non lo voglio sapere“. Le valigie di Andrea pare siano già pronte e la loro storia al capolinea.

A chi ha accusato la Boschetti di essersi inventata tutto solo per aumentare il numero dei followers, la donna ha così risposto: “Non mi inventerei mai un gossip così brutto se non fosse vero. In ballo ci sono i sentimenti di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia“. Anna ha poi attaccato Lorenzo Amoruso.

Il compagno di Manila Nazzaro, con i quali hanno condiviso l’esperienza di Temptation, non ha mai nutrito grossa stima nei riguardi di Anna, a causa soprattutto dell’atteggiamento adottato dalla donna nel reality. Lorenzo all’epoca aveva consigliato ad Andrea di uscire da solo dal falò di confronto finale, etichettando la Boschetti come “la burattinaia“. Adesso il legame di amicizia tra i due è ancora saldo.

Difatti Lorenzo e Andrea nelle ultime ore sono apparsi insieme e sui social, Amoruso ha difeso il suo amico: “Non credete alle ca**te che stanno dicendo in giro, qui c’è una persona seria“. La Boschetti ha replicato, attaccando Lorenzo: “È sceso da Firenze l’avvocato delle cause perse a difenderlo. Non ti permetterò più di nominarmi e di parlare male di me“. Andrea nel mentre, non ha proferito parola in merito.