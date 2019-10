Angelo Sanzio presenta Enrico: ecco chi è il fidanzato del Ken italiano

Il Ken italiano, alias Angelo Sanzio, ha aperto il proprio cuore al pubblico, presentando il suo fidanzato, l’uomo che, a suo dire, è riuscito a farlo ricredere sull’amore. Si chiama Enrico, è di dieci anni più grande di lui, e non è un VIP.

I due si sono conosciuti grazie ad una chiacchierata sui social: Angelo, infatti, ha precisato, durante un’intervista a Leggo, che Enrico, a Febbraio, gli ha chiesto l’amicizia su Facebook ma che a questo gesto lui non aveva dato molto peso, credendo fosse uno dei tanti curiosi che voleva semplicemente attaccar bottone.

Tuttavia, il Ken di Civitavecchia ha ammesso di aver notato la bellezza di questo ragazzo e che, per questo, ha deciso di iniziare a chattare con lui. “Gli ho semplicemente scritto ciao, abbiamo iniziato a chattare e a differenza di altre la nostra è stata una chat molto sobria” ha infatti specificato, chiarendo come Enrico non fosse affatto euforicon né incuriosito dal fatto che dall’altra parte della chat aveva un personaggio famoso.

Da allora, i due hanno iniziato ad avere lunghe conversazioni e a conoscersi attraverso queste chiacchierate social fino a quando hanno deciso di incontrarsi. Il loro primo appuntamento è avvenuto a Roma, nella Città Eterna, e ha portato loro la consapevolezza che stava nascendo un sentimento forte. “Ci siamo dati il nostro primo bacio, da lì abbiamo capito che c’era qualcosa di più” ha infatti raccontato l’ex gieffino.

Angelo ha precisato che non si tratta del primo ragazzo più grande di lui con cui intraprende una relazione, ma che con Enrico, al contrario delle altre volte, stanno affrontando la cosa con estrema maturità. “Ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme” ha concluso Sanzio, che ha inoltre aggiunto che lui ed Enrico non pensano affatto a metter su famiglia, estremamente convinti che un bambino debba crescere con una figura femminile accanto ad una maschile.