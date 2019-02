Angelo Sanzio, il Ken italiano irriconoscibile dopo essersi sottoposto all’ennesima operazione

Angelo Sanzio, che tutti abbiamo imparato a conoscere come il Ken italiano grazie anche alla sua partecipazione al Grande Fratello, si è mostrato ai suoi follower dolorante e pieno di bende lasciando tutti attoniti e senza parole. L’ex gieffino infatti si è sottoposto all’ennesima operazione di chirurgia estetica convinto sempre più di assomigliare al fidanzato di Barbie.

Nelle foto postate sulla sua Instgram Story, il viso di Angelo è pieno di cerotti che in parte nascondono i tagli dell’operazione “Ho fatto una cantopessi e blefaroplastica superiore e inferiore. Poi ho rimodellato il mento, la mandibola e il sottomento. Attualmente non sento alcun dolore e sono molto contento, la dottoressa è stata di una professionalità pazzesca” ha infatti spiegato nei dettagli l’ex gieffino.

La trasformazione del Ken italiano è cominciata ben sette anni fa quando Angelo aveva 21 anni e non era per nulla soddisfatto del suo aspetto fisico. E’ stato lui stesso a raccontare le sue numerosissime operazioni durante una sua ospitata a Domenica Live davanti ad una Barbara D’Urso incredula e senza parole.

“Ho fatto danza per molti anni e ho deciso di armonizzare tutto ciò che mi disturbava, ma ho sempre mantenuto il mio brief naturale. Da allora sono arrivati un trapianto di capelli a Istanbul, poi ho modificato labbra, mento, naso e zigomi. Adesso mi sento molto più sicuro, ho dato un valore aggiunto al mio viso” aveva raccontato Sanzio. Molti hanno puntato il dito contro di lui credendo che con quest’ultima operazione il ragazzo si sia lettaralmente rovinato ma Angelo non sembra pensarla in questo modo.

“Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo” ha svelato l’ex gieffino che ora spera solamente di rimettersi al più presto per mostrare a tutti i risultati finali di questa operazione e chissà che magari non lo faccia proprio ospite nuovamente da Carmelita D’Urso in una delle sue trasmissioni.