Angelo Sanzio del GF 15 picchiato per strada. Il ‘Ken Umano’ in ospedale

Angelo Sanzio che tutti conosciamo come Il Ken Umano italiano è stato aggredito e picchiato per strada mentre stava passeggiando assieme a delle amiche per le vie di Civitavecchia. “Non accadeva dai tempi delle scuole medie una cosa simile. È stata un’aggressione omofoba” ha raccontato proprio l’ex gieffino con una lunga intervista rilasciata a Il Tempo.

Lo stesso Angelo ha voluto spiegare per filo e per segno come si sono svolti i fatti dichiarando che dopo cena, lui e le sue amiche hanno deciso di andare a bere qualcosa in centro e proprio lì hanno incontrato alcuni ragazzi, forse stranieri. Uno di loro, puntando il dito contro Angelo avrebbe esclamato ‘È quello del Grande Fratello’ continuando con delle parole molto pesanti paragonabili a veri e propri attacchi omofobi.

Il ‘Ken italiano’ ha fatto finta di nulla e ha continuato a camminare ma ad un tratto la situazione è degenerata tanto che uno di quei ragazzi si è lettaralmente scagliato contro di lui e gli ha dato uno schiaffo. Angelo per evitarlo ha girato il volto ma lo schiaffo ha preso l’orecchio tanto che dopo alcune ore l’ex gieffino ha iniziato a perdere sangue.

Il colpo ricevuto ha purtroppo causato dei problemi e l’ex gieffino ha pensato bene di recarsi in ospedale “Non sentivo più nulla. Ho avuto paura. Così alle 4 del mattino sono andato Pronto soccorso. Ho fatto una visita dall’Otorino. La forte fuoriuscita di sangue potrebbe essere stata causata dal forte schiaffo e dalla ferita nel tratto ‘naso-orecchio- gola’, visto che da poco mi sono operato al naso” ha infatti chiosato Angelo anocra scosso per quanto successo.

Sanzio non ha voluto denunciare il fatto dal momento che secondo lui una denuncia morale è molto più importante e sottolinea che queste cose non devono accadere mai più “Trovo veramente assurdo quello che è successo”.