Angelo Costabile, terrore per l’ex di Corinne Clery: sequestrato e minacciato di morte

Angelo Costabile, l’attore calabrese che è conosciuto ai più per essere stato fidanzato con l’attrice francese Corinne Clery, è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni shock che lo stesso ha fatto con un post tramite il suo profilo ufficiale nel noto social network di condivisioni d’immagini Instagram, dove ha rivelato di essere stato minacciato con un coltello da alcuni malviventi.

L’ex calciatore mancato ed attore calabrese – ha partecipato alla celebre fiction Rai “Don Matteo” – ha deciso di condividere con i suoi fan la dolorosa vicenda di cui è stato protagonista negli ultimi giorni, svelando quindi di essere stato avvicinato da un uomo che aveva intenzione di derubarlo, e che per farlo era disposto a tutto.

La notte da incubo di Angelo Costabile

Un racconto davvero agghiacciante quello che ha fatto Costabile sui social, che non può non fare a meno di far conoscere a tutti i momenti di autentico terrore che ha vissuto; una denuncia, quindi, dell’ennesimo fatto di cronaca, che però poteva finire molto male, se solo Costabile avesse reagito in modo diverso.

Stando a quanto si legge sul post di Angelo la scorsa notte sarebbe stato sequestrato in macchina per oltre un’ora da un malvivente, probabilmente una persona che aveva dei problemi di tossicodipendenza, quindi l’ex di Corinne Clery ha aggiunto: “mi ricattava con un coltello alla gola, ho mantenuto la calma cercando di capire cosa volesse“.

Il racconto della serata da incubo passata da Angelo si arricchisce di nuovi particolari, poiché sembra che il malvivente – che con tutta evidenza era stordito dalle sostanze illecite assunte – non riuscisse a parlare bene, dunque ad esprimersi e chiarire cosa volesse da Angelo. L’uomo avrebbe chiesto ad Angelo venti euro – l’equivalente del costo di una dose – ma sfortunatamente l’attore non li aveva con sé.

Da qui, l’escalation di violenza, perché l’uomo avrebbe minacciato Angelo, mettendogli un coltello alla gola, in tal senso le sue parole: “Voleva sgozzarmi come un maiale“. Per evitare il peggio Angelo ha girato tre banche per prelevare la somma richiesta dall’uomo e saggiamente ha deciso di non affrontarlo pur avendo un bastone nel retro della macchina.