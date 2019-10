Angelina Jolie, la scelta di fare una mastectomia totale

La bellissima attrice Angelina Jolie ha, per la prima volta, esposto le ragioni che l’hanno portata a scegliere di intraprendere una via molto invasiva per la prevenzione del tumore al seno e quello alle ovaie. Attraverso un articolo scritto per il magazine Time, la donna, ha dichiarato di avere troppa paura di non riuscire a vedere i suoi figli crescere, a seguito della morte causata da un tumore della mamma, della nonna e anche della zia.

Nel 2013, la quarantaquattrenne, si è sottoposta ad un intervento di mastectomia radicale, rimuovendo entrambi i seni, e successivamente nel 2015 ad un’altra operazione per togliere le tube di Falloppio e le ovaie, al fine di prevenire la pssibile comparsa di un tumore che potrebbe ucciderla com’è accaduto ad altre donne della sua famiglia.

Angelina Jolie ha sei figli di cui tre adottati: Maddox, di 18 anni, Pax, 15 anni e Zahara, che ha 14 anni; ed atri tre avuti dall’ex marito Brad Pitt: Shiloh, 13 anni, che ora si fa chiamare John, ed i gemellini undicenni Knox e Vivienne. Al magazine ha spiegato di aver fatto tale scelta al fine di aumentare la sua aspettativa di vita, potendo così vedere i suoi figli diventare adulti e conoscere i nipoti.

La decisione definitiva di procedere con la mastectomia arrivò dopo la morte della zia, proprio nel 2013, e dopo essersi sottoposta ad un test genetico che affermò la mutazione del gene BRCA1, responsabile di una maggiore probabilità di sviluppare le malattie.

“Mia madre ha conosciuto solo alcuni dei suoi nipoti e spesso era troppo malata per poter giocare con loro. Ora (…) penso a quanto le vite dei miei figli avrebbero beneficiato di lei e quanto il suo amore e la sua protezione gli avrebbero fatto bene. Mia madre ha combattuto contro il cancro per un decennio ed è arrivata ai 50 anni. Mia nonna è morta quarantenne. Spero che le mie scelte mi permettano di vivere un po’ più a lungo di loro”, ha concluso la star di Hollywood.