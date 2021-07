Angelina Jolie e The Weeknd escono allo scoperto: amori in corso?

Cosa bolle in pentola sotto il cielo stellato di Los Angeles? Il gossip d’oltreoceano che è ribalzato nelle ultime ore nel Belpaese riferisce di un avvistamento della bella attrice americana Angelina Jolie con il cantautore e produttore discografico canadese The Weeknd. Nuova coppia dell’estate 2021?

I rumors che circolano in rete e che stanno ribalzando in queste ore in tutto il mondo, lanciano quindi l’ipotesi di un nuovo flirt per l’ex moglie di Brad Pitt. I due sono stati visti cenare i un noto locale italiano nella celebre ‘Città degli angeli’. Se c’è chi già ipotizza che tra i due ci sarebbe del tenero, c’è chi assicura invece che Angelina e Abel stavano solo parlando di lavoro.

Secondo il portale Enews, ad unire la ‘nuova’ coppia potrebbe essere l’interesse per l’Etiopia. I genitori del cantautore provengono proprio da quel paese africano. Ma cosa legherebbe invece Angelina? I meglio informati ricordano che una dei figli adottivi della coppia Pitt-Jolie, Zahara Marley, proviene proprio da quella parte dell’Africa.

Ma non è tutto. Il celebre musicista ha annunciato recentemente di voler donare un’ingente somma – si parla di circa un milione di dollari – proprio all’Etiopia. Anche in considerazione delle difficoltà che incontra il Paese in questo momento. Secondo il portale Page Six, il motivo dell’incontro tra la Jolie e The Weeknd è da riconduttre al desiderio del cantante di sbarcare nel mondo del cinema.

E chi meglio di Agelina potrebbe dare dei consigli preziosi al cantante? Nel mentre c’è chi si chiede, perché il cantautore ha scelto come nome d’arte The Weeknd? La risposta, più intuitiva che mai, è che Abel è amante del fine settimana, quando i ritmi si rallentano e si ha più tempo per se stessi.

Nel frattempo, per chi fosse amante e fan dell’artista, sono già in vendita i biglietti per il suo prossimo concerto ad Assago, fissato per il 31 ottobre del 2022.