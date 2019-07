Angelina Jolie: continuano a far discutere le voci sul presunto incesto con il fratello James

Dopo essere stata la coppia più invidiata di Hollywood, qualcosa tra Brad Pitt e Angelina Jolie non ha più iniziato a girare per il verso giusto. La notizia della separazione arrivata a settembre del 2016, ha letteralmente spiazzato i numerosissimi fan, che ancora oggi sperano nell’ormai improbabile riconciliazione.

Da allora abbiamo assistito ad una serie di reciproche accuse, a cui si sono aggiunte le ipotesi riguardanti i motivi di una rottura tuttora molto chiacchierata. Tra queste ha sempre tenuto banco quella avente per oggetto la figura ingombrante di James Haven, il fratello maggiore di Angelina Jolie. Inizialmente nei panni di regista, è stato lui stesso a spingere la sorella ad entrare nel mondo del cinema. Il successo della donna lo ha poi spinto ad abbandonare il suo ruolo da filmmaker, per dedicarsi alla carriera di attore.

Ma l’aspetto più torbido della vicenda riguarda cosa in verità intercorra tra James e Angelina. Il loro rapporto molto stretto non è mai stato visto di buon occhio da Brad Pitt, che sarebbe andato su tutte le furie dopo che quest’ultimo decise di andare a vivere con loro. Per Angelina fu una vera benedizione, che aveva così una persona fidata che poteva tenere sott’occhio i figli, ma a quanto pare il marito non era affatto d’accordo.

“La presenza di James così vicina ha reso Brad veramente non a suo agio” ha rivelato sul tema Ian Halperin, giornalista investigativo. Stufo di una situazione sempre più insostenibile, il protagonista di “Sette anni in Tibet” lanciò ad Angie un ben preciso ultimatum riassumibile con il più classico dei “o lui o me”.

In effetti il legame che unisce l’attrice al fratello è sempre stato controverso ed ambiguo. A mettere in dubbio quello che sulla carta dovrebbe essere un mero amore fraterno, è stata la stampa e una parte del mondo dello spettacolo, rimasti di stucco dopo quanto accaduto nel 2000 durante un red carpet ad Hollywood.

I due davanti ai fotografi si baciarono in maniera decisamente molto appassionata, quasi fossero degli amanti. Da quel momento i media cavalcarono l’onda dello scandalo, arrivando addirittura a parlare di una relazione incestuosa. Per Ian Halperin l’ipotesi non starebbe molto in piedi, ma il fattaccio di allora continua a pesare come un macigno, specie oggi che i due sono più vicini che mai, in quanto “lavorano insieme nel migliore interesse dei bambini”.