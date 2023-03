Angelina Jolie a pranzo con un miliardario filantropo, nuova fiamma per l’attrice?

Angelina Jolie è stata avvistata a pranzo con un filantropo miliardario inglese, dando il via a voci che possa esistere un flirt tra i due. L’attrice 47enne è stata infatti fotografata insieme a David Mayer de Rothschild dopo che i due hanno pranzato insieme in un noto ristorante in California.

La star di “Tomb Raider” e l’ambientalista britannico 44enne sono stati fotografati dai paparazzi mentre lasciavano il ristorante Nobu a Malibu giovedì. La rivista americana Page Six ha riferito che la loro uscita è durata tre ore. Nelle foto, la Jolie indossa un abito nero con ritagli sui fianchi, ed ha accessoriato il semplicissimo look con un paio di tacchi neri e occhiali da sole. Anche Mayer de Rothschild era vestito in modo casuale, con un paio di jeans, una camicia blu e una giacca blu, che ha abbinato a scarpe nere.

Il portavoce dell’attrice, contattato da diversi giornalisti, non ha commentato le immagini. Angelina è ufficialmente single dalla fine del matrimonio con Brad Pitt nel 2016, dopo che lui aggredì lei ed uno dei loro figli durante un volo in un jet privato. La ex coppia condivide sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ed i gemelli Knox e Vivienne.

Nonostante il fatto che alcuni tabloid riportino di un flirt tra Angelina e David, l’incontro tra i due potrebbe essere stato di natura lavorativa, anziché romantica. Lo scorso dicembre la star ha annunciato che si sarebbe ritirata dal suo ruolo di inviata speciale dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ma questo non ha messo fine ai suoi intenti umanitari.

“Continuerò a fare tutto ciò che è in mio potere negli anni a venire per sostenere i rifugiati e gli altri sfollati“, disse la Jolie a dicembre. “Dopo 20 anni di lavoro all’interno del sistema delle Nazioni Unite, sento che è giunto il momento per me di lavorare in modo diverso, impegnandomi direttamente con i rifugiati e le organizzazioni locali e sostenendo la loro difesa delle soluzioni“.