Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: "Questa estate avevo chiuso con l’amore, poi è arrivato lui"

Sono passati svariati mesi dalla fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Se il nuotatore è riuscito quasi subito a voltare pagina nella sua vita privata la principessa etiope, soprattutto nel primo periodo, ha rivelato più volte di sentire la sua mancanza con svariate storie pubblicate su Instagram.

Nonostante alcune voci, Lulù a oggi è single e si vuole concentrare soprattutto sulla sua vita professionale. Oltre al suo nuovo singolo, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi, l’ex concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” ha dichiarato in anteprima ai suoi fan di star lavorando a un libro.

La nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo

Intanto negli ultimi giorni sui social network viene annunciata la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo. Si tratta di Angelica Benevieri, che ha già avuto qualche esperienza nel mondo dello spettacolo, apparendo nel programma di Cesare Bocci dal titolo “Imperfetti sconosciuti” e nella fiction “Le indagini di Lolita Lobosco” di Luca Miniero. Su TikTok ha invece più di 8.5 milioni di mi piace e quasi 270 mila fan.

Di una possibile relazione tra Angelica e Manuel se ne parla comunque già da un paio di settimane, dal momento che gli scatti dei loro baci circolano da un paio di settimane, ma la diretta interessata ha voluto annunciarlo per stoppare gli ultimi rumor: “Sono tanto felice. Questa estate avevo detto ‘Non voglio perdere la testa per nessuno, ho chiuso con l’amore’” per poi pubblicare la foto di un abbraccio con Manuel, un modo per cercare di ironizzare sul fatto di non essere rimasta molto coerente con il piccolo desiderio espresso a inizio estate.

Manuel Bortuzzo invece, dopo che nei mesi scorsi ha dichiarato di voler mantenere un certo riservo sulla sua vita privata non facendo trapelare più nessuna notizia, nella giornata di ieri pubblica nelle storie di Instagram alcuni scatti insieme alla fidanzata.