Angelica Benevieri annuncia la fine della relazione con Manuel Bortuzzo: "Non mi mostrava nessuna attenzione"

È terminata, nel giro di pochissimi mesi, la relazione tra Angelica Benevieri e Manuel Bortuzzo. Entrambi si erano conosciuti durante l’estate, precisamente che il nuotatore aveva annunciato la rottura, con un comunicato all’Ansa, con Lulù Selassié che per mesi lo ha costretto a stare al centro delle notizie di gossip.

Dopo giorni di indiscrezioni, ove tra l’altro Angelica ha rilasciato anche alcuni indizi su TikTok, è la diretta interessata ad annunciare questa notizia. Rispondendo ad alcuni fan su Instagram, l’influencer specifica più nei dettagli i retroscena dietro a questa decisione piuttosto sofferta.

Le parole di Angelica Benevieri dopo la rottura con Manuel

Come riportato testualmente dal sito “Isa e Chia“, la tiktoker si è collegata in diretta con i suoi follower per scambiarsi qualche chiacchierata e rispondere alle domande dei più curiosi. Ovviamente quasi tutti hanno cercato di indagare in merito alle ultime notizie legate a una presunta crisi con il nuotatore Manuel Bortuzzo.

“Non mi ha lasciata lui. L’ho lasciato io“ ha affermato con una certa schiettezza Angelica per poi smentire le voci di una possibile relazione creata ad hoc solamente per far parlare di se: “Non l’ho usato. Non avevo bisogno di visibilità per fare copertine” Il motivo della rottura sarebbe stato l’interesse poco ricambiato da parte di Bortuzzo che, come ha svelato più volte anche nella Casa del “Grande Fratello Vip”, resta molto concentrato sulle sue preparazioni atletiche: “Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io”.

Per molti la relazione tra Angelica e Manuel non è mai stata solida sin dai primi giorni. Infatti, un po’ controcorrente rispetto alle altre relazione degli influencer, i due non si sono quasi mai mostrati insieme sui social, escludendo per una fotografia di coppia dove si mostravano abbracciati e intenti a scambiarsi uno bacio.