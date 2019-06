Angela Nasti conferma la fine della storia con Alessio. Mario Serpa la attacca

Da tempo si vociferava che la relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli fosse già finita dopo poche settimane dalla fine del Trono Classico di Uomini e Donne. A quanto pare tale indiscrezione è stata confermata proprio ieri sera dalla bella influencer partenopea che ha chiarito la situazione con una Instagram Stories.

I seguaci dell’ex tronista, però non sembrano aver apprezzato il suo atteggiamento e hanno iniziato a defollowarle l’account: se infatti fino a poco tempo fa il profilo della minore delle sorelle Nasti aveva più di 812mila followers, ora è giunto a 789mila che continuano a calare ulteriorimente. Inoltre, sempre su Instagram è arrivata la stoccata da parte dell’opinionista Mario Serpa.

Mario Serpa contro Angela Nasti

Qualche giorno fa, Mario Serpa è tornato sui social per lanciare una piccata frecciatina ad Angela Nasti dopo aver confermato la fine della brevissima storia d’amore con Alessio Campoli, dichiarando apertamente di non esserne mai stata innamorata.

“Si intuiva già tutto. Ora il suo brand può prendere il volo. Business. Bentornata ridicolandia” ha scritto l’ex protagonista del Trono Gay di Uomini e Donne commentando la foto di Angela, ormai battezzata dalla maggior parte dei telespettatori come la nuova Sara Affi Fella.I commenti dei fan sui social sembrano schierarsi dalla parte di Serpa e hanno accusato la Nasti di aver finto per tutta la durata del suo trono e di aver preso in giro i sentimenti di Alessio.

Nasti parla della rottura con Alessio e la Mennoia dice la sua

Angela Nasti ha espresso la sua sulla rottura con Alessio Campoli dicendo che non ha assolutamente colpe perché purtroppo le cose tra di loro non sono andate per il verso giusto e quindi hanno scelto di lasciarsi. La ragazza ha aggiunto che è molto felice dell’esperienza intrapresa a Uomini e Donne in quanto l’ha fatta maturare sotto ogni aspetto.

Nel frattempo Raffaella Mennoia ha detto la sua riguardo a questa vicenda dichiarando che Alessio e Angela sono entrambi molto giovani e quindi sarà bastata una semplice situazione in cui si sono trovati in disaccordo, per far naufragare il rapporto. Inoltre, la donna ha invitato i fan della trasmissione a non fare supposizioni troppo affrettate in quanto potrebbero non corrispondere alla verità.