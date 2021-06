Angela Melillo parla de "L’isola dei famosi": "Non so se rifarei questa esperienza"

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, è stata vinta dallo giovane youtuber Simone “Awed” Paciello. Il ragazzo riesce a trionfare in finale contro dei personaggi molto seguiti come Andrea Cerioli, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante e Valentina Persia.

Tra i protagonisti della trasmissione troviamo anche Angela Melillo, che nonostante non sia arrivata in finale è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori da casa. Intervistata dal sito “Super Guida TV” ha voluto spezzare una lancia a favore di Awed, tendendo una mano a Tommaso Zorzi dopo le critiche ricevute nei suoi confronti. Mentre sul futuro ammette di volersi dedicare ad altri lavori, chiudendo quindi a un nuovo ruolo da concorrente in un reality.

L’intervista rilasciata da Angela Melillo

La showgirl ammette di aver superato ogni sua rosea aspettativa, siccome non si sarebbe mai aspettata di arrivare a un passo dalla finale. Infatti, prima di partire in Honduras per prendere parte a questa avventura, ha promesso alla figlia che sarebbe tornata a casa nel giro di due o tre settimane.

Sulla sua esperienza afferma di aver passato dei momenti molto duri, soffrendo tra le tante cose la fame: “Dovevo farmi bastare 25g di riso per pranzo e 25g per cena. Ho passato molto tempo a riflettere e ho capito che molte cose si danno per scontato. Non so se la rifarei come esperienza“. Parlando invece dei concorrenti in gara sostiene di portare nel cuore sia Valentina Persia e Awed, e proprio per questo motivo si dichiara molto felice per la vittoria dello youtber. Definisce poi Tommaso Zorzi come un ragazzo molto dolce nonostante la piccola lite, mentre non ha un parere del tutto positivo nei confronti di Vera Gemma e Miryea Stabile.

Nella parte finale parla del suo futuro televisivo, escludendo una possibile partecipazione come concorrente in un altro reality show: “Ho promesso a mia figlia e al mio compagno che mi dedicherò ad altro. Se poi nei reality mi vorranno chiamare come opinionista valuterò. Al momento, mi piacerebbe fare uno show televisivo importante. Vorrei però continuare anche a fare teatro”.