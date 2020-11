Angela da Mondello, gli operatori sanitari di Terni rispondono al suo video "Non c’è n’è"

Angela da Mondello, vero nome Angela Chianello, sta facendo parlare molto di sé in questi ultimi giorni. Dopo i guai con la giustizia per aver girato un video musicale senza minimamente attenersi alle basilari regole per contrastare la seconda ondata di Covid-19, in queste ore ha ricevuto un particolare messaggio dagli operatori sanitari di Terni.

La casalinga di Palermo, diventata popolare per la sua uscita “Non ce n’è coviddi” e diventata ben presto virale sul web, ora deve fare i conti con una specie di “saluto” inviatole da chi è a contatto giornalmente con il virus di cui lei si ostina a negare l’esistenza. Parole forti che fanno intendere perfettamente che idea si è fatto il personale sanitario di Terni circa questo dilagante fenomeno targato Angela da Mondello.

Gli operatori sanitari di Terni rispondono ad Angela da Mondello

Il sito “commentimemorabili” non si è fatto sfuggire l’occasione di pubblicare quello che, siamo quasi certi, sia il pensiero di molti internauti che hanno seguito il caso Chianello. Così nell’immagine postata, si vede un infermiere di spalle con l’armatura anti-Covid e la scritta sulla schiena: “Sig.ra Angela da Mondello, fatte da n’c**o!“.

Tantissimi i commenti di chi esulta per questa trovata che sembra rimettere al proprio posto quello che rischiava di diventare un pericoloso fenomeno di incoscienza. Gli operatori sanitari troppo spesso vengono dati per scontati, ma sanno bene con chi hanno a che fare e quanto sia alto il rischio che il propagarsi del Coronavirus possa portarci di nuovo ad una situazione di emergenza sanitaria, oltre agli inevitabili danni collaterali che subirebbe l’economia.

Insomma, uno sfogo più che comprensibile quello dei sanitari di Terni, soprattutto considerato il cattivo esempio che stanno dando le immagini del video dove si vede un nutrito gruppo di persone ballare allegramente per le vie di Palermo, senza alcun rispetto della normativa anti-Covid. Non tutti però sono d’accordo e sui social alcuni pensano che gli operatori abbiano esagerato con queste parole. Come sempre, il mondo è bello perché è vario.