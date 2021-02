Angela Chianello infuriata con Lele Mora: "Mi ha ingannata, mi ha usata"

Angela Chianello, la signora siciliana di Mondello nota per la frase “non ce n’è Coviddi”, è su tutte le furie con Lele Mora. Il motivo risiederebbe in un contratto che la donna avrebbe avuto con il noto agente. Secondo quanto riferisce Fanpage, che cita l’intervista che la Chianello ha rilasciato a Gossipetv, la donna adesso non vorrebbe più avere niente a che fare con Mora, in quanto lui l’avrebbe ingannata e usata. Gli accordi con Lele Mora, secondo quanto da lei dichiarato, avrebbero previsto che la Chianello avrebbe dovuto fare diversi lavori, tra cui anche uno spot per prodotti di sanificazione.

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, però, molti progetti avrebbero tardato a partire, per cui la Chianello pensa che tutte le giustificazioni legate al Covid adesso siano adesso solo un modo per rinviare occasioni di lavoro che potrebbero non arrivare mai. La signora si sente delusa e affranta. “Non sapevo nulla del mondo della tv, ma il nome di Lele Mora è molto noto e così mi sono fidata” – così ha confessato la Chianello ai media nazionali.

Chianello: “Lele Mora non era il mio agente”

Secondo quanto si apprende dai media italiani, la Chianello con Lele Mora avrebbe avuto un incontro di rappresentanza a Milano. A curare l’immagine della Chianello ci avrebbe pensato un’agenzia che si è scoperto non avere nulla a che fare con il noto agente dello spettacolo italiano. Sempre secondo quanto riferisce Fanpage la signora da Mondello si era rivolta anche il suo avvocato, grazie al quale avrebbe fatto luce sulla situazione, scoprendo che in sostanza Mora non fosse il suo agente personale.

“Sono rimasta scioccata perché lui, quando ho firmato il contratto a Milano, ha fatto una storia su Instagram dicendo di essere il mio nuovo agente” – così ha ribadito delusa la Chianello ai giornalisti che le hanno chiesto come mai si sentisse ingannata da Mora. La donna ha anche specificato che adesso vorrebbe annullare solo il contratto, ma gli accordi prevederebbero che lei possa svincolarsi dal contratto almeno tra due anni.

A questa incresciosa situazione che l’ha vista protagonista, si sono aggiunti anche problemi famigliari. Il marito, infatti, sarebbe in una situazione di salute piuttosto seria, avendo il cuore che funziona al 45%. “Io non vivo più. Per questa situazione ho avuto una discussione con mio marito che ha avuto un infarto” – così ha spiegato la Chianello alla stampa.