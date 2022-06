Angela Celentano, l’annuncio in diretta Tv durante Chi l’ha Visto

Ascolta questo articolo

La celebre trasmissione di Federica Sciarelli si tornerà ad occupare di un caso tristemente noto all’opinione pubblica italiana, quello di Angela Celentano. Si tratta della bimba scomparsa il 10 agosto 1996, mentre partecipava ad una gita insieme alla sua famiglia sul Monte Faito. Sono passati ben 26 anni da quando si sono perse per sempre le tracce della bambina, allontanatasi per un momento dalla vista dei genitori per seguire un bambino con cui stava giocando.

Immediatamente si attivò l’imponente macchina delle ricerche, con l’esercito e le forze dell’ordine che hanno setacciato notte e giorno la montagna, purtroppo senza alcun risultato. Nell’ultima puntata di Chi l’ha Visto ci saranno delle novità inedite sul caso: ecco di cosa si tratta.

L’annuncio di Chi l’ha visto

Dopo 26 anni i genitori non si sono ancora dati per vinti e sono convinti che la loro bimba sia ancora viva e sia stata adottata illegalmente. Si tratta, purtroppo, di una pratica illegale diffusa in tutto il mondo, circostanza che rende ancora più gravose le indagini che in tutti questi anni non si sono mai fermate.

Nell’ultima puntata della nota trasmissione di Rai 3, la conduttrice intende far vedere delle foto assolutamente inedite che ritraggono una ricostruzione attuale del volto che potrebbe avere Angela Celentano che, ricordiamo, all’epoca della scomparsa aveva solo 3 anni. Ora, invece, sarebbe diventata ormai una donna adulta, lo scorso 11 giugno avrebbe festeggiato i suoi 29 anni.

Sul caso fu coinvolta anche l’F.B.I americana che indagò un un uomo residente nei dintorni del luogo della scomparsa. A suscitare sospetti, poi caduti nel vuoto per insufficienza di prove, il fatto che il tizio in questione avesse costruito nella propria abitazione una sorta di altarino con le foto di Angela. A parte questo non si sono mai raggiunti grandi risultati, l’associazione SOS Desaparecidos ha deciso di aiutare i genitori della bimba scomparsa facendo esporre la sua foto su tutti i bancomat.