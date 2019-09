Angela Cavagna denuncia Orlando Portento, gli autori di Pomeriggio 5 e la conduttrice Barbara D’Urso

Angela Cavagna, la showgirl che tutti ricordiamo nei panni dell’infermiera sexy di Striscia la Notizia (ed in seguito dell’Angela Vendicatrice e ancora della “dorata” Angela Consolatrice), dopo le pesanti offese a lei rivolte dall’ex marito Orlando Portento, nella puntata di Pomeriggio Cinque, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, pubblica sul suo sito web e sui profili social ufficiali la seguente notizia: “Dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull’emittente Canale 5 nel programma pomeridiano Pomeriggio 5 giovedí 26/09/2019, Angela Cavagna ha provveduto a dare incarico al suo avvocato di sporgere denuncia per “Calunnia, diffamazione, danni morali e personali” nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo”.

La notizia si sta pian piano diffondendo su tutta la rete. Angela Cavagna e l’attuale marito Paolo Solimano erano stati ospiti da Barbara D’Urso nel programma pomeridiano Pomeriggio Cinque, ancora nel lontano dicembre 2015, per parlare della loro bellissima storia d’amore, praticamente un colpo di fulmine, come si suol dire.

Angela Cavagna ha debuttato in televisione nel 1987 a “Domani si gioca” programma sportivo condotto da Gianni Minà. Nel 1989 ha lavorato nel programma Tv “Trisitors“, condotto dal gruppo comico “I Trettrè”, nel quale ha effettuato tra le varie performance la sigla di chiusura ballata e cantata.

Nel 1989 ha pubblicato il suo primo LP “Sex is Movin” che ha raggiunto i primi posti in varie classifiche europee quali Spagna, Olanda e Germania. Successivamente nel 1992 ha inciso il 33 giri “Io vi curo” contenente nove brani cantati in spagnolo e in inglese.

Ricordiamo anche altre importanti partecipazioni e conduzioni di programmi televisivi come: “Il TG delle Vacanze” rubrica “Due cuori e una Cavagna”, “Detto tra noi”, con la partecipazione di Marta Marzotto, “Guida al Campionato” insieme a Maurizio Mosca, Sandro Piccinini ed Alberto Brandi, “Uno Mattina“; ha seguito i collegamenti del programma “Torno Sabato la Lotteria…” condotto da Giorgio Panariello, ha partecipato al programma serale “Stupido Hotel” su RAI 2 con Andrea Roncato, Carmen Russo, Enzo Braschi, Sergio Vastano, Lory Del Santo.

Nel 2006 ha partecipato alla terza edizione del Reality Show “La Fattoria”, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, dove è arrivata in semifinale. Attualmente Angela Cavagna si è trasferita a Tenerife, dove vive insieme al marito Paolo Solimano, in una bellissima villa sul mare a Bahia del Duque.