Andreas Muller, ex vincitore di "Amici": "Non escludo di sposare Veronica Peparini"

Andreas Muller è uno dei ballerini che si sono fatti notare nel talent “Amici” di Maria De Filippi, dove si è messo in luce con il suo talento portando a casa l’ambito premio di vincitore della 16esima edizione del programma. Nel talent, il ragazzo ha mostrato le sue doti di ballerino, prima come allievo e poi tra i professionisti negli anni a seguire. Un programma che gli ha permesso di trovare l’amore accanto a Veronica Peparini, la sua insegnante di ballo.

I fan del programma saranno delusi in quanto, come annunciato dal ballerino stesso nelle scorse settimane, non farà parte del cast dei ballerini professionisti del talent, dal momento che ha in mente altri progetti. Uno di questi potrebbe essere anche il coronamento del matrimonio insieme a Veronica Peparini, con la quale sta da diverso tempo, nonostante i 24 anni di differenza tra i due.

Lo stesso Andreas, in un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, parla di questa storia e proprio al settimanale racconta l’idea di un possibile matrimonio e della possibile costruzione di una famiglia con la sua compagna. Queste le parole del giovane: “Mi piace fare progetti. Ho bisogno di stimoli continui. Con Veronica non mi sono mai precluso nulla”.

Il suo abbandono dal talent non è stato solo un duro colpo per i suoi fan e gli spettatori del programma, ma anche per la sua stessa compagna, ovvero Veronica Peparini che, a detta sua, è un po’ amareggiata. I due erano sempre insieme, affiancandosi nel lavoro e ora dovranno soltanto viversi nella sfera privata. Veronica sembra soffrire un po’ di questa situazione e sembra esserne dispiaciuta.

La sua scelta di abbandonare da professionista il talent è stata difficile e dura, soprattutto considerando anche la situazione legata al Covid e il fatto che tutti gli eventi relativi all’arte e allo spettacolo siano sospesi. Afferma che non ha sentito il bisogno di continuare a ballare nel talent, anche se sa benissimo che sarebbe stata una decisione facile continuare.