Andrea Zenga, la reazione al passato di Rosalinda Cannavò: "Non conoscevo i particolari"

Un amore nato quasi in sordina, nessuno infatti si aspettava che nella casa del Grande Fratello Vip potesse mai nascere un sentimento tra i due concorrenti, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. I motivi erano molteplici, che vanno dall’impegno sentimentale di Rosalinda all’esterno della casa, con il suo compagno storico Giuliano Condorelli, fino a quel rapporto tormentato con Dayane Mello.

Oggi però, nonostante la fine del reality, Andrea e Rosalinda vivono la loro storia in maniera sincera e genuina, senza lasciarsi influenzare dalle storie passate, soprattutto per quanto riguardo il passato di Rosalinda, che di certo è quello più tempestoso della coppia.

La reazione di Andrea sul passato della Cannavò

Il figlio di Walter in maniera del tutto generale era a conoscenza della vita di Rosalinda, del suo passato di quando si faceva chiamare con il suo nome d’arte, Adua Del Vesco, delle sue fragilità e delle sue delusioni amorose, ma col tempo la ragazza ha avuto modo di rivelargli i particolari delle sue storie, così da dargli un quadro completo della sua vita.

Di recente Andrea è stato ospite di Giada Di Micieli nel programma “Non Succederà Più” di Radio Radio, ed ha manifestato la sua reazione quando la sua nuova compagna ha deciso di metterlo al corrente di tutto. Ecco infatti cosa ha dichiarato Andrea Zenga in merito: “Sapevo quello che era successo. Non ho seguito molto il GF prima di entrare. Diciamo che conoscevo il fatto che si chiamasse Adua Del Vesco. Non conoscevo bene i particolari di quelle vicende. A me interessa che ho incontrato una persona che mi ha colpito tanto“.

Inoltre il ragazzo ha poi aggiunto: “Per me conta quello che mi dà adesso. Non ho nessun dubbio su di lei, a me importa quello che c’è tra noi e non cosa ha fatto“. Sembra dunque che per Andrea il passato conti poco, ciò che appare davvero importante per adesso è l’amore e l’attenzione che entrambi stanno versando nella coppia, affinché giorno per giorno possano conoscersi l’un l’altro.