Andrea Zenga e Rosalinda, spunta una donna misteriosa: "È pazza di lui"

Una coppia nata da poco ma che allo stesso tempo ha tutte le carte in regole per diventare affiatata e duratura più che mai. Parliamo dei due ex protagonisti del “Grande Fratello Vip”, di Andrea Zenga e della sua nuova compagna, l’attrice Rosalinda Cannavò. I due inizialmente non provavano grande interesse l’uno per l’altra, considerando anche il fatto che Rosalinda aveva all’esterno della casa un fidanzato che aspettava il suo ritorno (Giuliano Condorelli).

Anche per Zenga non scattò subito il colpo di fulmine, dato che il ragazzo a più riprese aveva affermato che non aveva intenzione di ritrovare l’amore. Ma pare che alla fine del gioco è stato l’amore a trovare loro. I due hanno avuto modo di coltivare il rapporto giorno per giorno, fino a fidanzarsi ufficialmente. Oggi, dopo svariate settimane dalla fine del reality, si può dire che i due ragazzi stiano vivendo una bellissima storia insieme, con tanto di progetti futuri.

Andrea e Rosalina: spunta una donna misteriosa

Su Twitter però sembra che l’account “Agent Beast“, che spesso si è occupato del GF Vip e non solo, abbia di recente pubblicato un vero e proprio rumors, dichiarando che nelle coppia in realtà sia intervenuta una terza persona, precisamente una donna, invaghita follemente di Andrea.

Ovviamente per adesso sono solo rumors, pettegolezzi e supposizioni, ma non sarebbe la prima volta che l’account succitato lanci bombe del genere e per giunta riuscendo anche ad indovinare. Ecco infatti cosa ha pubblicato il contatto: “Vi avevo parlato di un 3° incomodo; c’è un’altra donna nella vita di Zenga? Sembrerebbe di sì. Ovviamente non posso rivelarne l’identità ma vi racconterò ulteriori dettagli. P.s. Giuliano non è sparito. Pare che una ricca donna matura milanese, molto conosciuta nel suo settore, abbia letteralmente perso la testa per Zenga“.

Agent Beast aggiunge poi: “La conoscenza va avanti già da molto, è iniziata prima che lui entrasse nella casa. Infatti si vocifera che sia stata proprio lei a farlo arrivare al GFVIP“. Sarà vero quanto affermato? Chissà, non resta che attendere per scoprirlo.