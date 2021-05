Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò favorevoli alla partecipazione a "L’isola dei famosi"

In futuro potremmo vedere a “L’isola dei famosi” la coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che i telespettatori hanno potuto conoscere durante la loro partecipazione nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

I due, intervistati da Tommaso Zorzi nella trasmissione di Mediaset Play “Il Punto Z“, non escludono nulla per il futuro. In particolar modo, come si può leggere testualmente sul sito “Blog Tivvu“, Rosalinda rivela: “Io la farei l’Isola dei Famosi anche se è tosta” mentre Andrea Zenga ci ironizza sopra ma aprendo comunque a una sua partecipazione: “Tanto non mangio niente di mio, tipo che nelle prove ricompensa manco mangio”.

Si tratta quindi di una vera e propria apertura da parte di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma allo stato attuale appare alquanto difficile vederli nella quindicesima de “L’isola dei famosi”. Difatti la trasmissione si sta portando verso la fine, e gli ingressi in corsa sembrano essersi conclusi con quello di Ignazio Moser. Ovviamente la loro chiacchierata non si focalizza su una possibile partecipazione a “L’isola dei famosi” ma si toccano anche altri argomenti.

Per esempio Rosalinda svela il suo sogno di lavorare nei musical e per questo motivo, già da oggi, sta lavorando nella parte canora e recitativa con l’obbiettivo di affinare il suo talento musicale. Parlando invece della loro esperienza al “Grande Fratello Vip” Zenga dichiara di essere rimasto in buoni rapporti con Enock Barwuah, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli e Francesco Oppini e ancora oggi si sentono sui social network.

L’attrice invece sta portando avanti la sua amicizia con Matilde Brandi, Samantha De Grenet, Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola. L’intervista, sempre come riportato dal sito “Blog Tivvu”, si conclude con delle domande hot sulle loro prestazioni a letto e di Tommaso Zorzi che invita Andrea e Rosalinda a cena il prossimo martedì nella sua nuova casa.