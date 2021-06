Andrea Zelletta vuole diventare padre: "Voglio un figlio da Natalia" e la loro confessione intima

Lo abbiamo conosciuto nel ruolo di tronista nel noto dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, per poi cimentarsi nel famoso reality “Grande Fratello Vip” e qui ha saputo riscuotere un notevole successo, suscitando grande simpatia nel pubblico da casa. Parliamo di Andrea Zelletta, in particolar modo della sua recente intervista concessa e pubblicata sull’ultimo numero del magazine “Nuovo“.

Zelletta è molto famoso per essere un ragazzo molto schietto, aperto e senza peli sulla lingua; lui e la sua compagna, Natalia Paragoni, non hanno mai fatto mistero di dichiarare apertamente i posti più strani dove hanno avuto rapporti intimi o anche di progetti futuri e molto altro. A proposito di progetti futuri, sembra che Andrea e Natalia abbia davvero delle intenzioni molto serie, dichiarando infatti di sentirsi pronti per avere un bebè.

Andrea Zelletta: “Voglio un figlio da Natalia”

Zelletta ha infatti affermato di sentirsi ampiamente pronto di avere un figlio da Natalia, seppur specificando che non è un progetto che vorrebbe realizzare nel breve termine: “Vogliamo un figlio, però non nell’immediato…Prima dobbiamo trovare una casa giusta e avere una stabilità economica adeguata…“.

Secondo quanto dichiarato da Andrea infatti, prima di poter mettere in cantiere un bambino, bisognerebbe prima pensare a una stabilità economica in grado di poter sostenere le spesse connesse al mantenimento di un bebè. In ultimo il ragazzo ha risposto ad alcune domande molto intime, dichiarando che la coppia hanno un’intensa attività sessuale, arrivando persino ad avere rapporti una volta al giorno.

A proposito di confessioni intime, Andrea vuole ancora una volta difendere la sua Natalia, di recente presa di mira per alcune sue rivelazioni intime pubblicate: “Nel 2021 si dovrebbe parlare di rapporti intimi in estrema libertà senza essere giudicati…“, aggiungendo infatti di trovare le reazioni dei suoi fan del tutto esagerate e non in linea con i suoi modi di pensare e di agire.