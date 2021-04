Andrea Zelletta su Pierpaolo Pretelli: "Ho la coscienza a posto, aspetto la sua mossa"

Sembrava una di quelle amicizie destinate a perdurare nel tempo, con tutte le buone possibilità e intenzioni di essere coltivata anche all’esterno del “Grande Fratello Vip”. Insomma quella tra Pierpaolo Pretelli e l’ex di “Uomini e Donne”, Andrea Zelletta, non sembrava per nulla un’amicizia di comodo, nata solo perché i due ragazzi hanno convissuto per un periodo di tempo sotto lo stesso tetto.

Sembra però che qualcosa sia cambiato non appena il reality show è finito. I due ragazzi infatti non hanno mai avuto modo di vedersi, né tanto meno di sentirsi. Il motivo di questo improvviso cambiamento? Difficile a dirsi per adesso, tanto che lo stesso Zelletta nutre tanti dubbi in merito alla freddezza del suo amico Pierpaolo.

Le parole di Zelletta su Pierpaolo Pretelli

Di recente Zelletta è stato intervistato da Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonifca “Non Succederà Più“, in onda su Radio Radio. Ecco quanto dichiarato da Andrea in merito alla questione del suo allontananento da Pretelli; Biccy riporta la notizia: “Ho dei rapporti in sospeso ma va bene così. Sì parlo di Pierpaolo è vero. Ha visto dei video miei che non gli sono piaciuti? Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro di lui, mai una parola negativa“.

Andrea sembra dunque stupito dal comportamento di Pierpaolo, ma ciononostante preferisce che sia l’ex velino a fare il primo passo, affermando: “Io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa. Insomma se c’è qualcosa che gli ha dato fastidio può contattarmi“.

Chissà se Pierpaolo leggerà mai le parole del suo amico, decidendo così di spiegare finalmente il motivo del suo allontanamento improvviso, avvenuto senza dare alcuna spiegazione plausibile. Non resta dunque che attendere novità in merito alla vicenda.