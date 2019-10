Andrea Roncato e Stefania Orlando, incontro segreto dopo anni di lontananza

Le ultime voci di corridoio pubblicate nella rubrica “Il ficcanaso” del settimanale Spy, hanno per oggetto un’indiscrezione che avrebbe davvero del clamoroso. Dopo molti anni di lontananza, Andrea Roncato e Stefania Orlando si sarebbero rivisti in segreto nel camerino di un noto programma televisivo.

Chi ha assistito all’incontro, ha rivelato che i due si sarebbero qui trincerati per diverso tempo. Alla fine del confronto, sarebbero entrambi usciti con gli occhi lucidi, quasi a testimoniare il comune rimpianto per essersi lasciati in maniera assai brusca e turbolenta. I due che si erano sposati nel 1997, dopo poco più di due anni decisero di divorziare.

A pesare sulla relazione fu la vita sregolata dell’attore con la reputazione da playboy. Per sua stessa ammissione, all’epoca oltre a non essere sufficientemente affezionato alla moglie, amava trascorrere le serate in discoteca e non disdegnava l’uso degli stupefacenti. Tutto ciò non andava a genio alla Orlando, e comportò inevitabilmente la fine della loro love story.

A distanza di 20 anni, entrambi si sono rifatti una vita. Stefania Orlando si è da qualche mese unita in matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi, mentre Andrea Roncato è convolato a nozze nell’ottobre del 2017 con Nicole Moscariello. A quanto pare quest’ultima sarebbe però tanto gelosa da avergli impedito qualsiasi contatto con l’ex moglie.

Dall’incontro dal quale entrambi sono usciti visibilmente commossi, sembra si possa categoricamente escludere il ritorno di fiamma. Entrambi sono felicemente legati ai rispettivi partner, ragion per cui la versione più plausibile rimane quella che si siano incontrati per ricordare con malinconia i momenti più belli della loro relazione, magari pentendosi dei comuni errori commessi in passato. Non sarebbe invece molto quotata l’ipotesi di un confronto chiesto da Andrea Roncato, spinto a farlo su pressione della moglie, intenzionata a far sì che il marito chiuda una volta per tutte qualsiasi legame con la Orlando.