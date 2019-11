Andrea Roncato confessa di aver avuto una storia con Moana Pozzi

L’attore Andrea Roncato, ai microfoni de “I Lunatici” su radio 2, ha confessato di aver avuto in passato una relazione con una giovanissima Moana Pozzi. I due si sarebbero conosciuti sul set di “Pompieri” e lì sarebbe scoccata la scintilla. La Pozzi all’epoca non era ancora una porno diva, mentre Roncato già un attore affermato.

L’attore, che vanta di un curriculum di tutto rispetto, avendo recitato in tantissimi film sia per il cinema che per la televisione, in svariate serie tv, e avendo condotto diversi programmi televisivi, oggi appare meno sul piccolo e grande schermo. Anche la sua vita privata è stata molto intensa, avendo alle spalle un matrimonio con la conduttrice Stefania Orlando.

La relazione terminò a causa della vita sregolata dell’attore, che oggi non conduce più. La parentesi Moana Pozzi però risale a prima della Orlando, siamo negli anni ’80 e sul set di “Pompieri” è una giovanissima Moana Pozzi a prendere l’iniziativa con Roncato. Il ricordo è ancora nitido nella mente dell’attore, diversamente dalla porno diva che è prematuramente scomparsa negli anni ’90 e dove dietro la sua morte aleggia ancora del mistero.

Un Roncato nostalgico ha raccontato: “Era il 1985 (…) Ho avuto una storia con Moana che è durata solo qualche mese, ma è stata molto intensa. È stata lei a fare il primo passo e a chiedermi come fossi a letto. Era una persona speciale, con lei potevi parlare di tutto, era molto intelligente. Poi ha intrapreso la carriera del porno, ognuno fa quello che vuole nella vita“.

Quello che si è raccontato ai microfoni de “I Lunatici” è un’Andrea Roncato inedito, che ha svelato il suo passato con la porno diva Moana Pozzi e ha raccontato anche di Stefania Orlando, asserendo di nutrire ancora oggi dell’affetto per lei nonostante non si sentano da un pò e nonostante entrambi abbiano famiglia.