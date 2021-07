Andrea Roncato attacca Stefania Orlando: "Negli ultimi anni ha venduto solo materassi"

La storia d’amore tra Andrea Roncato e Stefania Orlando è sbocciata nel ’93, mentre hanno deciso di convolare a nozze quattro anni dopo. Nonostante i buoni propositi i due hanno deciso di lasciarsi nel novembre del 1999, a causa della vita sregolata che viveva l’attore in quel periodo.

Inizialmente la loro rottura è arrivata in maniera totalmente pacifica, e Stefania Orlando e Andrea Roncato raramente ne hanno parlato in televisione o sui settimanali di gossip. La situazione però è ritornata in voga dopo la partecipazione della Orlando nella quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, in cui la conduttrice parla di alcuni particolari sul matrimonio con Andrea.

Andrea Roncato ritorna a parlare di Stefania Orlando

L’attore inizialmente si è fatto ospitare più volte da Barbara D’Urso a “Live – Non è la D’Urso“, in cui ha voluto raccontare la sua versione dei fatti con Stefania Orlando. Secondo Andrea Roncato la rottura non sarebbe avvenuta esclusivamente per colpa sua ma anche per quella della sua ex, poiché in quel periodo aveva già un altro uomo al suo fianco.

Dopo un periodo di silenzio, Andrea Roncato si lascia intervistare dal settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti in cui attacca nuovamente Stefania Orlando: “C’è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla…Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi“ ribadendo nuovamente il suo tradimento: “Non sarò stato un marito perfetto. Però anche lei se n’è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo“.

Invita poi i giornali di gossip e i siti di non chiamarla più come l’ex di Andrea Roncato ma dovrebbero invece definirla come la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito. Per il momento la Orlando non ha ancora commentato le sue parole, ma non va esclusa una sua opinione nelle prossime ore.