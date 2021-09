Andrea Roncato attacca il "GF Vip": "È una fabbrica di falliti, ci vanno le donne che mostrano la f**a"

Nella giornata del 12 settembre è andata in onda la prima puntata di “Scherzi a parte“, il programma comico condotto da Enrico Papi, che sancisce tra l’altro il ritorno dell’autore su una rete di punta. Il nuovo format, decisamente low budget rispetto alle scorse edizioni, ottiene un insperato 21.3% di share con una media di 3.506.000 spettatori.

Tra le vittime degli scherzi troviamo Andrea Roncato, l’attore comico conosciuto per aver ottenuto dei ruoli in “L’allenatore del pallone” e “Vacanze di Natale ’90”. Lo scherzo consisteva in un invito al “Gran Galà del Cinema di Venezia” ma, una volta arrivato in hotel, il suo nome non compare nell’elenco degli ospiti. Si viene poi a scoprire che il premio non era stato vinto da lui ma da Patrick Ray Pugliese, conosciuto per aver fatto parte del “GF Vip”, che però aveva rifiutato.

L’intervista in studio di Andrea Roncato

Una volta sentito che il premio non era per lui ma da un ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, l’attore ha iniziato a sbraitare contro tutti. Infatti non si è capacitato come sia stato preferito da un personaggio proveniente dal mondo dei reality show nonostante lui abbia un carriera che dura da circa 40 anni.

Stuzzicato anche dal complice, Andrea Roncato inizia a sbraitare contro l’universo dedicato ai reality show e in particolar modo sul “GF Vip”: “Il Grande Fratello è la fabbrica dei falliti. E poi quelli del ‘GF’ chi cavolo sono? Forse sono quei vip che fanno vedere la f**a al Festival di Venezia“.

La frecciatina sembra essere indirizzata soprattutto su Giulia Salemi e Dayane Mello, protagonisti dell’ultimo “Festival di Venezia. Proprio per questo motivo Pierpaolo Pretelli, su Twitter, ha voluto lanciare una frecciatina all’attore: “Andrea Roncato, ti conoscono tutti per cinema e TV di cui hai fatto parte. Ma stasera non hai dimostrato di essere un gentleman… pessimo”.