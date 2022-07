Andrea Nicole mostra una foto di quando era un uomo, fan a bocca aperta

Ascolta questo articolo

Ultimamente alcuni personaggi del programma Uomini & Donne stanno facendo molto parlare di sè. Questo è ad esempio il caso di Andrea Nicole, una delle troniste più belle e apprezzate dal grande pubblico, che ha intrapreso una storia assieme al corteggiatore Ciprian. Entrambi sono ritornati di recente nello studio di U&D, dove la Nicole ha anche avuto modo di confrontarsi con Maria De Filippi. Ai fan lei stessa si è raccontata. Ma c’è una cosa che questi ultimi non avevano mai visto.

Subito dopo la fine del loro percorso all’interno del programma, Andrea Nicole e Ciprian hanno cominciato la loro storia, che si è trasformata anche in una bella vita di coppia assieme, in quanto c’è stata una convivenza tra i due. Entrambi hanno poi anche spiegato a tutti i motivi che c’erano dietro la loro scelta: per il loro comportamento la Nicole e Ciprian si sono scusati con i propri followers. Ma c’è una cosa che i fan ancora ricordano.

La foto di quando era uomo

Chi segue la trasmissione Uomini & Donne saprà sicuramente che Andrea Nicole prima di diventare donna era un uomo. La Nicole è una delle troniste più belle della trasmissione, che è stata corteggiata da moltissimi uomini prima di intraprendere la sua storia con Ciprian. Si ricorderà una loro foto molto personale apparsa sui social tempo fa.

Nella stessa la Nicole si mostrava con un bellissimo costume che attirò immediatamente l’attenzione dei fan e che mostrava il bellissimo fisico di Andrea Nicole. La bellezza e la sensualità di Andrea Nicole hanno fatto molto parlare la Rete. Eppure c’è appunto un episodio che i fan ricordano molto bene.

Si tratta di quella volta in cui Andrea Nicole mostrò al corteggiatore Alessandro una foto in cui era ancora uomo. All’epoca la Nicole frequentava la scuola. Tutti furono molto colpiti dalla foto di Andrea Nicole che in una uscita confidò a Ciprian la sua lacerante sofferenza per la malattia e poi per la morte del padre.