Andrea Mainardi parla del malore di Walter Nudo e rassicura i fan: "L’ho sentito!"

La notizia del malore di Walter Nudo ha fatto immediatamente il giro del web mandando in apprensione i suoi tantissimi fans ma anche moltissimi utenti che immediatamente si sono riversati sul suo profilo per sapere novità in merito. Purtroppo ad oggi si parla di un‘ischemia cerebrale che avrebbe colto l’ex vincitore del “Grande Fratello” mentre si trovava a Los Angeles per un incontro di lavoro.

Immediatamente ricoverato a Beverly Hills, le sue condizioni sembrano essere stabili mentre su Instagram moltissimi sono stati i messaggi di sostegno da parte dei suoi tantissimi amici e colleghi, come Giulia Salemi e Fariba che hanno pubblicato dei video, Francesco Monte ma anche Enrico Silvestrin.

A rompere in parte il silenzio sulle reali condizioni di salute di Walter è stato il suo grandissimo amico all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” ovvero Andrea Mainardi. Lo chef infatti è riuscito a sentirlo telefonicamente e ha giustamente pensato di informare tutti i suoi fans con alcuni aggiornamenti su di lui e su ciò che è successo realmente.

Tra le stories di Andrea Mainardi sul suo profilo Instagram, nel pomeriggio di martedì 9 aprile è comparsa una scritta con un messaggio. “Ho sentito il nostro Walter Nudo: ha detto di non preoccuparsi e che adesso sta meglio! Forza amico mio, siamo tutti con te!”. Anche la Nudo Family ha voluto ragguagliare tutti sul malore di Walter, ma soprattutto ha fatto sapere che l’attore sta combattendo con tutte le sue forze per guarire.

“Walter si trovava in un ristorante a Los Angeles per un appuntamento di lavoro quando ha avuto un malore. Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo e in questo momento sta rientrando in Italia dove lo aspettano all’Ospedale Monzino di Milano per l’intervento!” hanno rivelato i figli Martin ed Elvis, i quali hanno anche dichiarato che il padre in questi casi si preoccupa più per gli altri che per sé stesso e raccomanda a tutti di stare tranquilli.