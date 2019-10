Andrea Mainardi e Anna Tripoli, matrimonio da sogno e testimone d’eccezione. Grandi assenze tra gli ex gieffini

Andrea Mainardi, lo chef che si è fatto conoscere grazie alla sua partecipazione a “La Prova del Cuoco” e come concorrente della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, ha sposato Anna Tripoli, il suo grande amore. Durante il percorso al GF i telespettatori hanno avuto la possibilità di vedere quanto profonda fosse la loro unione che ora hanno deciso di ufficializzare.

Alla cerimonia erano presenti molti amici dello spettacolo, tra i quali Antonella Clerici accompagnata da Vittorio Garrone, il suo attuale compagno: proprio lei è stata scelta da Andrea come testimone di nozze. Invitato anche Ernst Knam, che si è occupato di realizzare la torta nuziale, insieme alla moglie Alessandra Mion e lo chef Andrea Berton accompagnato dalla consorte Sandra Vecchi.

I dettagli sul matrimonio di Andrea Mainardi e Anna Tripoli

La cerimonia, molto romantica, è stata celebrata nell’Abbazia di San Galgano, nei pressi di Siena.Tra gli invitati anche Giusy Ferreri che ha dedicato molte canzoni alla coppia durante la giornata. Immancabile il lancio del bouquet tra le invitate e il commento spumeggiante di Giulia Salemi sui social: “Augurandovi 1000000 di questi giorni. Vi meritate il meglio. Oggi ci avete fatto sognare come in una favola… l’amore vero esiste e voi ne siete la prova e fate sognare tutti e soprattutto me che spero di trovare la mia metà per la vita proprio come l’hai trovata tu”.

Andrea, durante la permanenza nella casa, ha conquistato il pubblico televisivo e i suoi compagni di avventura grazie alla sua disponibilità nelle faccende domestiche – preparando ottimi manicaretti – ma anche a livello umano. Per questo motivo molti hanno accettato l’invito per condividere questo giorno così importante: presenti Giulia Salemi, le Donatella e Martina Hamdy. Alcune assenze si sono fatte notare, come quella di Francesco Monte, Walter Nudo e Benedetta Mazza. L’unico però a non avere inviato nemmeno gli auguri agli sposi, sembra essere Monte, attualmente impegnato – con grande successo – nel talent di Rai 1 “Tale e Quale Show”. In molti hanno pensato che la causa dell’assenza del ragazzo sia stata Giulia Salemi, ma sono solo illazioni.