Andrea Ippoliti contro Pago e Serena al GF Vip: "Chi tradisce una volta, tradisce sempre"

Divenuti nel tempo personaggi chiave di questa nuova edizione del famoso programma Mediaset “Grande Fratello Vip“, si parla di Pago e Serena. I due infatti, dopo mille peripezie, hanno deciso entrambi di darsi una nuova possibilità, un nuovo slancio per ricominciare da capo, senza ascoltare i pareri esterni.

Tutti infatti conoscono la vicenda che ha come protagonisti la coppia, una vicenda fatta di tradimenti e sofferenze, quando ai tempi del reality “Temptation Island” Serena Enardu tradì Pago, con il tentatore Alessandro Graziani, stroncando il loro rapporto nel peggior modo possibile.

In tanti avevano accusato la donna di essere stata poco seria e soprattutto opportunista, facendo soffrire il suo storico fidanzato, il tutto solo per un’avventura. Dopo tanto tempo, i due si sono ritrovati insieme all’interno della casa del GF, ed hanno avuto modo di fare pace, rimettendosi in gioco in qualità di coppia ricostituita.

Ma c’è chi invece appare contrariato e per nulla in accordo, reputando che, in fin dei conti, le vicende passate non possono essere cancellate in una coppia. A giudicare la cosa infatti è stato Andrea Ippoliti, anch’egli partecipante di Temptation, insieme a Nathalie Caldonazzo, rapporto finito anche per l’imprenditore male, dinanzi a un falò.

Ippoliti infatti, tramite alcune risposte pubblicate su Instagram, a seguito delle insistenti domande fatte dai suoi fan, se avesse o meno preso la stessa decisione presa da Pago, ovvero di ritornare dalla propria ex, l’imprenditore risponde: “Come avrai visto ho un caratteraccio. Per me chi tradisce una volta, tradisce sempre. Quindi non avrei mai perdonato… Pago mi fa tenerezza“.

Tra le tante domande fatte ad Andrea, vi è anche chi chiede se in futuro vi sia o meno l’intenzione di ritornare con Nathalie, e l’uomo risponde senza indugi: “Per stare ad intossicarmi, no grazie. Preferisco vivere. Lei mi istiga e mi porta ad avere reazioni sbagliate ed esagerate. Voglio una donna che mi rispetti e mi faccia sentire importante e che mi dia serenità“.