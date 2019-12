Andrea Iannone vuole fare con Giulia De Lellis ciò che propose a Belen

Secondo quanto riportato da “Chi“, popolare settimanale di cronaca rosa, il pilota di motoGP Andrea Iannone starebbe per costituire una società in collaborazione con la sua dolce metà e web influencer Giulia De Lellis. Il noto rotocalco italiano, parlando del presunto progetto imprenditoriale del 30enne abruzzese, ha svelato i dettagli del loro inaspettato business project.

Questa iniziativa top secret, che sicuramente gioverà alle tasche dei due fidanzati, è stata rivelata con largo anticipo dalla rivista di Alfonso Signorini. Secondo il magazine “Chi”, che ha raccolto delle informazioni a riguardo, il presunto progetto di Andrea Iannone punterebbe alla creazione di una società per la gestione del business della celebre coppia.

Il settimanale di gossip ha annunciato che il pilota di MotoGP aveva già in passato provato a realizzare il suo progetto di business con la sua ex fidanzata Belen Rodriguez, ma la showgirl aveva respinto la sua idea. “Il pilota Andrea Iannone sta cercando di convincere la sua fidanzata, Giulia De Lellis, a far società insieme per la gestione dei loro business come celebrities. Andrea (…) ci aveva già provato con Belen Rodriguez ricevendo però un secco due di picche dalla sua ex, che non ne voleva sapere”, ha divulgato lo storico rotocalco italiano.

Un proposito piuttosto ambizioso e innovativo che il 30enne abruzzese vorrebbe realizzare con la nota influencer di Instagram. In queste ultime ore, sui principali siti di gossip e social network, l’attenzione è tutta concentrata su questa presunta società che potrebbe nascere dall’intraprendenza e spirito imprenditoriale della coppia Iannone-De Lellis.

In un momento come questo, in cui Giulia De Lellis e Andrea Iannone cavalcano con maestria le notizie di gossip a loro dedicate, i piani dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez sarebbero stati smascherati dalle talpe e dagli informatori segreti di Alfonso Signorini.