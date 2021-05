Andrea Iannone smentisce Cecilia Rodríguez: "Non ho mai sentito Giulia Salemi". La Chechu pubblica le prove

L’intervista di Cecilia Rodríguez a “Il Punto Z“, il varietà trasmesso in streaming su Mediaset Play con la conduzione di Tommaso Zorzi, sta facendo ancora discutere. Difatti la sorella di Belén rivela di essere rimasta in cattivi rapporti con Giulia Salemi per essersi comportata in maniera scorretta ai tempi di Francesco Monte.

La Chechu poi, sempre stuzzicata da Tommaso Zorzi, continua a rilasciare ulteriori indiscrezioni sulla vita privata di Giulia, rivelando che avrebbe avuto un mezzo flirt sia con suo fratello, Jeremias, che con il pilota Andrea Iannone, ai tempi legata con Belén.

Lo scontro a distanza e le prove rilasciate da Cecilia

Andrea Iannone, che è venuto a sapere delle dichiarazioni di Cecilia, ha voluto commentare con una breve storia su Instagram: “Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata” . Per poi ironizzarci sopra: “Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè”.

Ma l’attuale fidanzata di Ignazio Moser continua ad affermare che la relazione, o almeno un tentativo di conoscenza, tra Andrea Iannone e Giulia Salemi ci sarebbe stato. Per farlo, in queste ore ha pubblicato dei video su Instagram di un vecchio servizio andato in onda su “Mattino Cinque“.

Nel salottino di Federica Panicucci si può vedere come si parla di questo presunto flirt in cui Fariba Tehrani, mamma di Giulia e attualmente concorrente de “L’isola dei famosi”, ha espresso il suo punto di vista su questa love story. Vedremo se Iannone risponderà alla provocazione.