Andrea Iannone si sfoga dopo la fine della storia con Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è diventata famosa per aver partecipato al programma televisivo condotto da Maria De Filippi su Canale 5 “Uomini e Donne”, durante l’edizione 2015/2016, nelle vesti di corteggiatrice e successivamente è stata scelta dal tronista Andrea Damante, con cui ha avuto un’intensa e movimentata storia d’amore. Storia d’amore terminata a causa dei tradimenti ricevuti dal deejay veronese, raccontati nel libro “Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza”.

Giulia è stata poi fidanzata per circa un anno e mezzo con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex fidanzato della showgirl argentina Belen Rodriguez. La relazione sentimentale tra i due sarebbere però terminata ad inizio marzo, anche se non sono stati ancora comunicati i motivi alla base della decisione.

La conclusione della storia d’amore è stata resa nota nel corso di una diretta nel profilo Instagram della bella ex concorrente della seconda edizione del reality show “Grande Fratello Vip”. Il profilo Instagram di Giulia De Lellis conta la bellezza di 4,5 milioni di followers, tanto da essere una delle influencer più amate ed apprezzate.

Il pilota di Moto Gp fino ad ora non aveva ancora commentato l’accaduto. Nel corso delle ultime ore invece, attraverso un lungo sfogo pubblicato nel suo profilo Instagram personale, anche lui ha parlato del periodo molto difficile che sta vivendo, dovunto anche alla sospensione per doping che lo ha coinvolto negli scorsi mesi e determinato inoltre dalla grave emergenza sanitaria che il nostro Paese sta affrontando.

Iannone ha infatti sottolineato come sia importante affrontare il cambiamento con positività e imparare ad apprezzare le proprie routine di vita. Queste le parole rivolte alla bella ex fidanzata: “In questo ultimo periodo ho misurato me stesso ma anche tutti quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi”.