Andrea Iannone incontra Giulia De Lellis: "Il gelo, nemmeno un ciao"

Anche in estate c’è sempre tempo e modo di estrapolare qualche notizia succulenta riguardante il mondo del gossip. Molti sono infatti i personaggi che di certo non conoscono la parola “vacanza” dalle critiche, dai commenti, insomma dal gossip. A questo giro sembra che i protagonisti della vicenda siano Andrea Iannone e la sua ex fiamma Giulia De Lellis.

In passato i due hanno infatti avuto una love story di certo non delle più distese. A più riprese la fiamma amorosa tra i due ragazzi venne ripetutamente chiacchierata, per non dire criticata. Il tempo ha poi dato ragione i fan, che di certo non vedevano bene la coppia insieme, tanto che poco dopo infatti la storia amorosa troncò di netto.

Iannone incontra la De Lellis e cala il “gelo”

Di recente il noto pilota ha deciso di festeggiare il suo 32esimo compleanno in Costa Smeralda, dando una piccola festicciola in un locale. Il caso ha voluto che in quel locale, quella stessa notte, Giulia De Lellis avrebbe fatto la sua presenza in compagnia del suo nuovo fidanzato, il rampollo di casa Beretta, Carlo Gussali Beretta.

Tra i due è calato subito un attimo di imbarazzo, tanto che, per evitare ulteriori momenti di disagio, i tre hanno preferito ignorarsi piuttosto che salutarsi, magari in maniera finta e obbligata. Il settimanale “Chi” ha infatti intercettato la notizia, dichiarando: “Tra i tre è sceso il gelo, nemmeno un ciao”.

A proposito del nuovo compagno della De Lellis, sono in molti a dire che tra i due ci sia anche aria di matrimonio, tanto è il feeling che li lega. A tal proposito, l’ex di Giulia, Andrea Damante, in una passata intervista dichiarò il suo disappunto in questa nuova love story della sua ex fiamma, in quanto Beretta era un suo amico, ma come egli stesso ha poi dichiarato: “Evidentemente non era un’amicizia“.