Andrea Iannone in compagnia di una "mora misteriosa" dopo il presunto riavvicinamento tra Belen e De Martino

Qualche giorno fa il direttore del settimanale “Chi“, Alfonso Signorini, aveva definito il probabile riavvicinamento tra la modella Belen Rodriguez ed il ballerino Stefano De Martino “il gossip più sognato da tutti gli italiani” confermando, in questo modo, la rottura della storia tra la modella argentina e il pilota Andrea Iannone.

La notizia è diventata virale e, a quanto pare, anche il pilota, a detta di alcuni gossip, non ha perso tempo: è stato visto in compagnia di bella e affascinante donna, definita la “mora misteriosa“. A dire il vero è lui stesso a testimoniare la presenza di questa donna del mistero, infatti, sui suoi profili social, – in particolare sul suo profilo Instagram – ha postato una foto in cui ha mostrato la sua sfavillante Ferrari 488 pista, ma con un dettaglio non indifferente che “costringe” gli amanti del gossip a parlarne: al posto del passeggero è seduta una donna mora, la cui identità rimane misteriosa che, tra l’altro, copre il viso con un vistoso paio di occhiali da sole scuri, ecco perchè c’è chi l’ha definita la “misteriosa mora“.

E’ forse l’inizio di una nuova storia d’amore per il pilota del motomondiale?

Al divulgarsi della notizia, i fans di Iannone hanno esultato al pari di una vittoria al motomondiale e, nonostante non si abbiano ancora certezze, fanno i complimenti al loro idolo: “hai fatto bene – scrivono – è meglio di Belen” aggiungendo “finalmente di sei liberarto di lei“. Taggando – maliziamente – la stessa Belen Rodriguez, forse per accendere una sorta di confronto/scontro publlico tra i due, ma per il momento non giungono notizie su eventuali risposte da parte della presentatrice argentina. Evidentemente preferisce il silenzio e non commentare.

Il presunto ritorno tra Belen e Stefano (oltretutto sono usciti altri video che non fanno altro che confermare il ritorno di fiamma tra i due), la “mora misteriosa” in compagnia di Andrea che, non a caso quest’ultimo ha immortalato il momento mentre era a bordo della sua Ferrari 488 pista, sono tutti indizi che confermano la chiusura della storia d’amore Belen e Andrea.

E’ proprio il caso di dire che, quando si parla di Stefano De Martino, Belen Rodriguez e Andrea Iannone, il gossip non dorme mai e, siamo convinti che, anche in questo caso, ci sarà tanto altro da dire.