Andrea Iannone e Diletta Leotta: l’incubo di Giulia De Lellis

La famosa Giulia De Lellis ritorna sotto l’occhio indiscreto del gossip, questa a causa del suo nuovo ragazzo, il motociclista Andrea Iannone. Da quando la De Lellis ha troncato il rapporto con il suo ex Andrea Damante, la ragazza è divenuta col tempo oltremodo gelosa dell’attuale ragazzo e sono i fatti a dichiararlo.

Infatti pare che di recente, secondo il settimanale gossip “Chi” ci sia stata una lite molto accesa tra Giulia e Andrea per colpa di un like di troppo ricevuto dal motociclista sportivo sul suo account “Instragram“. Il like in questione pare sia stato messo proprio dalla giornalista sportiva Diletta Leotta.

Nonostante sia notoriamente risaputo che attualmente la Leotta è sentimentalmente impegnata con il pugile Daniele Scardina, questo non ha fermato la grande gelosia della De Lellis, la quale ha intavolato una pesante sfuriata con Iannone. Giulia infatti teme che il suo peggior incubo diventi realtà, ovvero che si verifichi un ulteriore tradimento da parte di un altro ragazzo.

Il motociclista Iannone è stato di recente molto impegnato con il campionato di motociclismo e sarà ulteriormente impegnato per le varie conferenze che si terranno in giro per l’Italia; nonostante ciò il ragazzo proverà ad avere sempre tempo da dedicare alla sua ragazza. Proprio in queste ore è stata pubblicata un IG story sull’account Instagram del motociclista, dove sembra che durante una delle tante conferenze il ragazzo si trovasse in compagnia della Leotta.

Ovviamente questa pubblicazione farà di certo scatenare ancora di più l’impeto di gelosia della De Lellis; infatti se in precedenza c’è stato un acceso diverbio sul tema della gelosia a seguito di un like, ora che è stata pubblicata questa storia di sicuro la sua gelosia aumenterà. Nonostante tutto però sembra che la Leotta non sia minimamente interessata al motociclista, in quanto la ragazza sembra vivere una bella storia d’amore con il pugile Scardina.