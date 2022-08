Andrea Delogu, nudo integrale da censura: le foto mandano in tilt i fan della conduttrice

Ascolta questo articolo

Le personalità vip molto spesso come si sa fanno parlare di sè. Si pensi ad esempio a quanto accaduto recentemente alla coppia Francesco Totti-Ilary Blasi, che ha deciso improvvisamente di separarsi e mettere fine così alla storia durata 20 anni, con 17 di matrimonio. Dal loro amore sono nati tre bellissimi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Per entrambi i genitori non si è trattato di un periodo facile, avendo dovuto prendere una decisione difficile.

Per questo la stessa Ilary Blasi ha deciso di allontanarsi dal clamore mediatico suscitato dalla vicenda concedendosi una vacanza di molti giorni in Tanzania assieme ai suoi figli. Qui la Blasi si è mostrata in bellissimi scatti all’interno di una struttura ricettiva di lusso e mentre svolgeva le attività più svariate, come safari e gite nella zona. E in queste ore un’altra personalità del mondo dello spettacolo ha fatto impazzire i fan con una foto che lasciato tutti di stucco.

Andrea Delogu, fan al settimo cielo

Chi segue il mondo dello spettacolo conoscerà sicuramente Andrea Delogu. Si tratta della conduttrice del Tim Summer Hits. La donna ha 40 anni e ha un fisico mozzafiato. Anche lei, come appunto molti vip in questo periodo, ha deciso di concedersi una vacanza alle Maldive assieme al suo compagno Luigi Bruno.

Lui di professione fa il modello. La coppia si è mostrata più affiatata e complice che mai. Come si sa la Delogu condivide il palco con Stefano De Martino. Il ballerino si è mostrato in uno scatto senza veli, e così ha fatto anche Andrea Delogu, comparsa senza vestiti in una foto che ha scatenato i fan.

Gli stessi hanno potuto quindi notare tutta la bellezza di Andrea Delogu. “Ho preso una vacanza all’ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre” – così ha raccontato Andrea Delogu spiegando il perchè quindi ha voluto concedersi una vacanza proprio in quel determinato paradiso.