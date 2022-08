Andrea Delogu e Stefano De Martino, imbarazzo in diretta Tv: "La situazione ci è sfuggita di mano"

Ascolta questo articolo

Chi segue il mondo dello spettacolo conoscerà sicuramente Andrea Delogu. Si tratta della conduttrice del Tim Summer Hits. La donna ha 40 anni e ha un fisico mozzafiato. Anche lei, come appunto molti vip in questo periodo, ha deciso di concedersi una vacanza alle Maldive assieme al suo compagno Luigi Bruno, alla quale è molto legata. La Delogu, come si sa, ha condotto il Tim Summer Hits assieme al ballerino e ora anche conduttore, Stefano De Martino.

Il compagno di Belen Rodriguez si è molto distinto sul palco del Tim Summer Hits, facendo venir fuori tutte le sue caratteristiche che lo contradisstungono, come la contagiosa simpatia. Recentemente Andrea Delogu ha fatto impazzire i fan grazie ad una sua foto in cui si è mostrata senza veli, in una intervista per Panorama però ha rivelato dei dettagli inediti circa il suo rapporto lavorativo con Stefano De Martino.

Delogu-De Martino, tanta complicità

Sul palco del Tim Summer Hits i due conduttori si sono mostrati molto affiatati. Talmente tanto affiatati che c’è chi ha pensato che tra i due potesse esserci qualcosa che vada al di là dell’amicizia e della vita professionale. Ovviamente, lo ribadiamo, i due sono felicemente fidanzati e non hanno bisogno di trovare l’amore.

Anzi proprio De Martino ha ritrovato Belen dopo un momento di crisi. Andrea Delogu ha quindi voluto spiegare tramite i cronisti di Panorama come sono andate veramente le cose e che cosa ci sia dietro la grande complicità assieme a De Martino. Le sue parole sono davvero molto importanti.

“La verità è che siamo molto amici, nulla di più” – così ha spiegato Andrea, che poi ha anche parlato dell’indiscrezione circolata su di loro, che dicevano che i due avessero una relazione. “All’inizio ci faceva ridere, poi è sfuggita, è diventata un’indiscrezione insistente e fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi. Così abbiamo smesso di cazzeggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato” – queste sono state le parole di Andrea Delogu che quindi hanno messo a tacere i rumors.