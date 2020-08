Andrea Damante ufficializza la crisi con Giulia De Lellis

Oltre a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è un’altra coppia o presunta tale che sta catturando l’attenzione in questa calda estate. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis, i quali stanno vivendo un periodo difficile e complicato. Al settimanale “Chi”, è lo stesso Damante che parla di questa fase delicata della coppia gettando altra benzina sul fuoco e mettendo chiarezza, una volta per tutte. Ecco cosa ha detto il deejay.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme da un po’ di tempo dopo il tradimento del giovane che è stato anche oggetto del libro della nota influencer dal titolo “Le corna stanno bene su tutto”. Da un paio di settimane, il rapporto tra i due sembra non funzionare. Lo stesso deejay, su Chi, la settimana scorsa aveva detto che erano tutte cavolate e che non c’erano problemi. Oggi, sul nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini, smentisce quanto detto e dà la sua versione dei fatti.

Inoltre, il deejay ha presenziato a un matrimonio della cugina la scorsa settimana, senza la sua compagna, il che ha gettato ulteriori ombre sul loro rapporto. Una relazione che, in base anche a quanto racconta Damante, sembra davvero giunta sul punto di rottura. Damante affida al settimanale “Chi” le seguenti parole: «Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo e capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo».

Prima delle parole del deejay, la stessa De Lellis aveva cercato di fare chiarezza, postando delle stories sul suo profilo Instagram, spiegando che fosse un momento particolare e che ne avrebbe parlato al momento giusto. Le parole di Damante non lasciano più dubbi al destino della coppia che sta naufragando come molti dei loro followers pensavano e temevano.

La nota riportata dal settimanale continua in questo modo: “E rispettando la scelta di entrambi, non daremo spazio a congetture. Detto ciò i ‘Damellis’, oggi sono tornati a non essere una coppia. Almeno per ora”. Un brusco stop, come è stato definito dal settimanale, che non lascia spazio a dubbi ulteriori.